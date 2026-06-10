Algeria 2-1 Niger: Algeria giành chiến thắng Algeria bước vào cuộc so tài cùng Niger vào lúc 00:00 ngày 07/10/2026 với ưu thế áp đảo từ 4 chiến thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất cùng phong độ bất bại.

Algeria 2 - 1 Niger Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Algeria tiếp đón Niger.

12' BÀN THẮNG! Niger (0-1) Phút 12': K. Ndri (Niger) lập công (kiến tạo: R. Alhassane). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thay người Phút 24' (Niger): M. Amadou Sabo vào sân thay O. Badamassi.

40' Thay người Phút 40' (Algeria): M. Belloumi vào sân thay I. Maza.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Niger): A. Moutari vào sân thay K. Amoustapha.

46' Thay người Phút 46' (Niger): I. Harouna vào sân thay D. Sosah.

46' Thay người Phút 46' (Niger): H. Adamou vào sân thay A. Mohamed.

46' Thay người Phút 46' (Niger): A. Wonkoye vào sân thay K. Ndri.

46' Thay người Phút 46' (Niger): A. Sabo vào sân thay Y. Oumarou.

53' BÀN THẮNG! Algeria (1-1) Phút 53': M. Belloumi (Algeria) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Algeria): A. Chiakha vào sân thay M. Bakrar.

62' Thay người Phút 62' (Algeria): A. Abada vào sân thay S. Nair.

62' Thay người Phút 62' (Algeria): A. Bourabaa vào sân thay A. Aouchiche.

62' Thay người Phút 62' (Algeria): R. Bensebaini vào sân thay J. Hadjam.

62' Thay người Phút 62' (Algeria): A. Boulbina vào sân thay I. Kebbal.

65' Thay người Phút 65' (Algeria): F. Chaibi vào sân thay H. Abdelli.

70' Thay người Phút 70' (Niger): I. Sani vào sân thay A. Camara.

70' Thay người Phút 70' (Niger): A. Abraham vào sân thay R. Alhassane.

73' BÀN THẮNG! Algeria (2-1) Phút 73': R. Bensebaini (Algeria) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

83' Thẻ vàng Phút 83': A. Boulbina (Algeria) nhận thẻ vàng.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Niger): A. Goumey vào sân thay I. Harouna.

KT Kết thúc: Algeria 2-1 Niger Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:56 07/10/2026

Đội hình chính thức Algeria Sơ đồ 4-2-3-1 Niger Sơ đồ 4-4-1-1 1 Melvin Mastil 19 Saâdi Redouani 3 Achref Abada 21 Ramy Bensebaini 13 Jaouen Hadjam 17 Himad Abdelli 10 Farès Chaïbi 20 Mohamed Belloumi 30 Ibrahim Maza 18 Adil Boulbina 12 Amin Chiakha 22 Djibrilla Kassali Djibo 24 Aboubacar Camara 13 Mohamed Abdouramane 3 Oumar Sako 2 Abdel Rahim 15 Konan N'Dri 6 Youssouf Oumarou 14 Ali Mohamed 12 Ousseni Badamassi 7 Daniel Sosah 9 Kairou Amoustapha Dự bị Niger Issiaka Kanta Younoussa Abiboulaye Ibrahim Sani Yac Diori Alhabib Hassane Abdou 24 Hassane Adamou Amadou Hamza Boubacar 26 Mamane Amadou Sabo 20 Amadou Moutari Cập nhật đội hình lúc 23:33 06/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Algeria và Niger diễn ra vào lúc 00:00 ngày 07/10/2026 chứng kiến sự chênh lệch đáng chú ý về mặt phong độ lẫn lịch sử chạm trán. Algeria bước vào màn so tài này với tâm lý hưng phấn nhờ thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội so với đối thủ trong những năm gần đây.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Lịch sử những lần chạm trán gần đây hoàn toàn nghiêng về phía Algeria. Thống kê trong 5 lần so tài gần nhất cho thấy Algeria chiếm thế thượng phong tuyệt đối khi giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Niger không có bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo này tạo nên rào cản tâm lý rất lớn cho Niger mỗi khi bước vào sân đối đầu Algeria. Ngược lại, Algeria có thừa sự tự tin để chủ động áp đặt thế trận quen thuộc trước đối thủ mà họ luôn kiểm soát tốt trong quá khứ.

Tương phản về phong độ gần đây

Bên cạnh yếu tố lịch sử, phong độ thực tế của hai bên cũng đang phản ánh hai trạng thái hoàn toàn trái ngược. Algeria thể hiện sự ổn định cao với chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, bao gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ thi đấu hiệu quả cùng sự tập trung cần thiết để giải quyết các trận cầu quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Niger đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội bóng này không thể giành bất kỳ thắng lợi nào trong 4 trận gần nhất, khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Khả năng tạo đột biến hạn chế khiến Niger thường xuyên gặp bế tắc trước những đối thủ có tính tổ chức cao.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với sự vượt trội từ quá khứ đối đầu cùng điểm rơi phong độ ổn định hơn, Algeria nắm trong tay mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ diễn biến trên sân. Trước một hàng thủ chưa tạo được sự yên tâm của Niger, Algeria nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy ưu thế kiểm soát nhằm duy trì thành tích bất bại trước đối thủ này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Algeria · 4 thắng 1 hòa Niger · 0 thắng Algeria 0 - 0 Niger Hòa Niger 0 - 1 Algeria ALG Algeria 2 - 1 Niger ALG Algeria 5 - 0 Niger ALG Niger 0 - 4 Algeria ALG

Algeria 5 trận gần nhất H T B H T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Niger 5 trận gần nhất B T B H 4 Trận 0-2-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 3 Thủng lưới