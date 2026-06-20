Algeria kiện lên FIFA đòi thẻ đỏ cho Messi sau trận thua Argentina tại World Cup 2026 Liên đoàn bóng đá Algeria (FAF) chính thức khiếu nại lên FIFA về công tác trọng tài, đặc biệt là tình huống bỏ qua thẻ đỏ của Lionel Messi trong trận thua 0-3 trước Argentina.

Thất bại 0-3 trước nhà đương kim vô địch Argentina tại lượt trận vòng bảng World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi đau về mặt tỷ số cho Algeria mà còn thổi bùng một cuộc tranh cãi pháp lý dữ dội. Liên đoàn bóng đá Algeria (FAF) đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới - FIFA, nhắm thẳng vào những quyết định của trọng tài chính Szymon Marciniak.

Liên đoàn bóng đá Algeria không hài lòng sau trận đấu với Argentina.

Hai tình huống gây tranh cãi làm thay đổi cục diện

Tâm điểm của đơn kiện xoay quanh hai khoảnh khắc mà phía Algeria cho rằng đã làm thay đổi hoàn toàn tiến trình của trận đấu. Đáng chú ý nhất là tình huống diễn ra ở phút thứ 32, khi siêu sao Lionel Messi có pha va chạm mạnh với hậu vệ Aissa Mandi. Theo quan sát từ phía FAF và các góc quay chậm, Messi đã có hành vi dùng gầm giày đạp thẳng vào vùng bắp chân của đối phương.

Trong bóng đá hiện đại, những pha vào bóng bằng gầm giày ở vị trí nguy hiểm thường phải nhận án phạt cao nhất. Tuy nhiên, ông Szymon Marciniak - người từng cầm còi trận chung kết World Cup 2022 - đã không rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp nào cho đội trưởng của Argentina. Quyết định này khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Algeria phản ứng dữ dội ngay trên sân.

Cơn giận dữ của đại diện Bắc Phi chưa dừng lại ở đó. Đến phút thứ 74, một sự cố khác lại xảy ra khi tiền vệ Alexis Mac Allister bị cáo buộc đã dùng cùi chỏ tác động vào mặt Ibrahim Maza. Một lần nữa, tiếng còi của vị vua áo đen người Ba Lan vẫn im lặng, và tổ VAR cũng không có động thái can thiệp để thay đổi quyết định trên sân.

Phân tích áp lực và hệ quả tại bảng J

Việc Algeria quyết liệt theo đuổi vụ kiện này cho thấy áp lực cực lớn mà họ đang phải đối mặt tại World Cup 2026. Thất bại 0-3 không chỉ khiến họ mất điểm mà còn chịu tổn thất lớn về hiệu số bàn thắng bại. Việc Messi - linh hồn trong lối chơi của Argentina - không bị truất quyền thi đấu sớm được xem là yếu tố then chốt giúp Albiceleste duy trì thế trận áp đảo và giành thắng lợi cách biệt.

Mặc dù FAF đã gửi đơn kiện, nhưng theo các chuyên gia pháp lý thể thao, khả năng FIFA thay đổi kết quả trận đấu hoặc đưa ra án phạt hồi tố cho Messi là rất thấp. Lịch sử World Cup hiếm khi chứng kiến những quyết định thay đổi kết quả sau khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên, trừ khi có bằng chứng về dàn xếp tỷ số hoặc sai sót đặc biệt nghiêm trọng về luật thi đấu.

Sứ mệnh bảo vệ ngai vàng và hy vọng mong manh

Sau chiến thắng này, Argentina đang thể hiện sức mạnh đáng sợ của nhà đương kim vô địch. Lionel Messi và các đồng đội hiện đang tập trung tối đa cho cuộc đối đầu tiếp theo với Áo để sớm định đoạt ngôi đầu bảng J. Với phong độ hiện tại, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Ngược lại, Algeria đã bị đẩy vào chân tường. Đội bóng Bắc Phi buộc phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng với Jordan nếu muốn nuôi hy vọng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Cuộc chiến pháp lý với FIFA có lẽ chỉ là cách để FAF giải tỏa áp lực dư luận trong nước, trong khi số phận của đội bóng vẫn phải được quyết định trên thảm cỏ xanh.

Hiện tại, dư luận thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào phản hồi của FIFA. Liệu cơ quan này sẽ có một thông báo chính thức để bảo vệ các trọng tài, hay sẽ có những điều chỉnh trong công tác điều hành VAR ở các lượt trận tiếp theo của World Cup 2026?