Algeria tăng sản lượng dầu khí, củng cố vị thế nguồn cung chiến lược năm 2026 Algeria dự kiến tăng sản lượng dầu thêm 6.000 thùng/tháng từ tháng 4/2026, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt sang châu Âu để tận dụng biến động thị trường.

Algeria, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đứng thứ ba châu Phi, đang triển khai lộ trình tăng sản lượng khai thác và tối ưu hóa hạ tầng xuất khẩu năng lượng trong năm 2026. Theo thỏa thuận với OPEC+, nước này sẽ tăng thêm 6.000 thùng dầu mỗi tháng kể từ tháng 4/2026, bổ sung vào năng lực sản xuất hiện tại đạt gần 1 triệu thùng/ngày.

Chiến lược khai thác và mục tiêu ngân sách

Với trữ lượng dầu thô ổn định khoảng 12,2 tỷ thùng (xếp thứ 15 thế giới), Algeria đang tận dụng vị thế để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Chính phủ nước này xây dựng dự toán ngân sách năm 2026 dựa trên giá dầu tham chiếu 60 USD/thùng. Tuy nhiên, mức giá kỳ vọng thực tế dao động quanh ngưỡng 70-80 USD/thùng đang giúp quốc gia Bắc Phi này duy trì thặng dư và bảo vệ nền kinh tế trước các cú sốc địa chính trị.

Mở rộng hạ tầng khí đốt sang thị trường châu Âu

Bên cạnh dầu mỏ, Algeria sở hữu trữ lượng khí đốt đã chứng minh khoảng 2.300–2.500 tỷ m³, thuộc nhóm dẫn đầu châu lục. Sản lượng khí hàng năm đạt từ 100–105 tỷ m³, chủ yếu được dẫn tới châu Âu thông qua các đường ống chiến lược như TransMed và Medgaz.

Để nâng cao năng lực cung ứng, Algeria đã ký kết nhiều hợp đồng mới với các đối tác quốc tế, tiêu biểu là tập đoàn Eni của Italia. Mặc dù hạ tầng hóa lỏng (LNG) hiện chỉ hoạt động dưới 50% công suất thiết kế do trang thiết bị cũ, Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp để thâm nhập sâu hơn vào thị trường khí đốt giao ngay.

Chính sách điều tiết nội địa và ứng phó rủi ro

Tại thị trường trong nước, Algeria duy trì chính sách giá xăng dầu nằm trong nhóm thấp nhất thế giới. Chính phủ đã triển khai cơ chế tự động điều chỉnh giá tại vòi bơm để bù đắp chi phí cho các công ty quốc gia như Sonatrach và Sonelgaz, đồng thời áp dụng mức phí cố định đối với tiêu thụ điện và khí đốt sinh hoạt theo Luật Tài chính 2026.

Để ngăn chặn lạm phát và thất thoát năng lượng, Ủy ban Điều tiết Điện và Khí (CREG) cùng lực lượng hải quan đã siết chặt kiểm soát tại các khu thương mại tự do và biên giới. Các nguồn thu từ việc điều chỉnh giá được cam kết tái đầu tư trực tiếp vào hiện đại hóa mạng lưới bán lẻ và trạm dịch vụ.

Triển vọng thị trường trước biến động Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông có nguy cơ gây gián đoạn eo biển Hormuz, Algeria đang chuẩn bị các phương án cung ứng LNG khẩn cấp cho các đối tác tại châu Á và Trung Đông như Kuwait, Jordan và Bahrain.

Các chuyên gia từ Goldman Sachs cảnh báo rằng nếu hoạt động vận tải qua Hormuz bị gián đoạn kéo dài, giá khí đốt tại châu Âu có thể vượt mốc 100 euro/MWh. Trong kịch bản này, cùng với khả năng mỏ Leviathan của Israel tạm dừng khai thác, nguồn cung từ Algeria được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế quan trọng giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.