Algeria tăng sản lượng dầu thô và đẩy mạnh cung ứng khí đốt sang châu Âu đầu năm 2026 Với trữ lượng 12,2 tỷ thùng dầu và 2.500 tỷ m3 khí đốt, Algeria triển khai kế hoạch tăng sản lượng và hiện đại hóa hạ tầng LNG nhằm tận dụng giá năng lượng tăng cao.

Algeria hiện là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô ổn định khoảng 12,2 tỷ thùng, xếp thứ ba tại châu Phi và thứ 15 trên thế giới. Với năng lực khai thác hiện tại đạt gần 1 triệu thùng/ngày, quốc gia Bắc Phi này đang khẳng định vai trò trụ cột trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đặc biệt là đối với khu vực châu Âu và Địa Trung Hải.

Kế hoạch tăng sản lượng dầu và mục tiêu ngân sách 2026

Theo thỏa thuận với liên minh OPEC+, Algeria sẽ bắt đầu tăng sản lượng khai thác thêm 6.000 thùng mỗi tháng kể từ tháng 4/2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa doanh thu từ xuất khẩu trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang chịu tác động mạnh từ các xung đột địa chính trị tại Trung Đông.

Ngân sách năm 2026 của Algeria được xây dựng dựa trên mức giá dầu tham chiếu khá thận trọng là 60 USD/thùng. Tuy nhiên, với kỳ vọng giá thực tế dao động quanh mức 70-80 USD/thùng, quốc gia này dự kiến sẽ đảm bảo an toàn tài chính và có thêm nguồn lực để đối phó với các cú sốc kinh tế tiềm tàng.

Chiến lược xuất khẩu khí đốt và hiện đại hóa hạ tầng LNG

Bên cạnh dầu mỏ, Algeria sở hữu trữ lượng khí đốt đã được chứng minh vào khoảng 2.300–2.500 tỷ m³, thuộc nhóm cao nhất châu Phi. Sản lượng khí đốt hàng năm duy trì ở mức 100–105 tỷ m³, chủ yếu cung ứng cho châu Âu thông qua các đường ống dẫn khí huyết mạch như TransMed và Medgaz.

Mặc dù năng lực xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) hiện tại vẫn thấp hơn 50% công suất thiết kế do hệ thống hạ tầng cũ, Chính phủ Algeria đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp. Các hợp đồng mới với những tập đoàn quốc tế như Eni (Italia) đã được ký kết nhằm tăng cường năng lực khai thác và chế biến. Hiện tại, xuất khẩu hydrocacbon vẫn đóng vai trò xương sống của nền kinh tế, chiếm tới 90% thu nhập ngoại tệ của quốc gia này.

Ứng phó linh hoạt với biến động địa chính trị khu vực

Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz và xung đột ở Iran, các nhà phân tích từ Goldman Sachs cảnh báo giá khí đốt tại châu Âu có thể tăng tới 130% nếu hoạt động vận tải bị gián đoạn. Trước tình hình này, Algeria dự kiến đẩy mạnh hiện diện trên thị trường khí đốt giao ngay để lấp đầy khoảng trống nguồn cung.

Chính phủ Algeria khẳng định không áp dụng các biện pháp cực đoan như cấm hoặc dừng xuất khẩu dầu thô và LNG. Thay vào đó, nước này ưu tiên điều chỉnh linh hoạt sản lượng và có kế hoạch chuyển hướng một phần nguồn cung LNG sang các quốc gia như Kuwait, Jordan và Bahrain nếu khu vực Trung Đông bị thiếu hụt nguồn cung lâu dài.

Chính sách giá nội địa và kiểm soát thị trường

Về mặt nội chính, Algeria duy trì chính sách giá xăng dầu nội địa ổn định và nằm trong nhóm thấp nhất thế giới để bảo vệ người tiêu dùng. Một số biện pháp điều tiết đáng chú ý bao gồm:

Triển khai cơ chế tự động điều chỉnh giá xăng dầu tại vòi bơm để bù đắp chi phí cho các doanh nghiệp quốc gia như Sonatrach và Sonelgaz.

Áp dụng mức phí cố định đối với tiêu thụ điện và khí đốt sinh hoạt dựa trên sản lượng thực tế trong Luật Tài chính 2026.

Tái đầu tư doanh thu từ điều chỉnh giá vào việc hiện đại hóa các trạm xăng dầu và mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Siết chặt kiểm soát hải quan tại các khu thương mại tự do và biên giới để ngăn chặn tình trạng thất thoát xăng dầu và đầu cơ.

Các chính sách này được giám sát chặt chẽ bởi Ủy ban Điều tiết Điện và Khí (CREG), đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và ổn định đời sống xã hội trong nước.