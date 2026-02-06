Alienware trình làng AW3926QW: Màn hình OLED 5K 39 inch với công nghệ tandem đột phá Kỷ niệm 30 năm thành lập, Alienware ra mắt màn hình AW3926QW sở hữu tấm nền OLED hai tầng đạt độ sáng 1.300 nits cùng khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa độ phân giải 5K và tần số quét 330Hz.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Alienware đã chính thức giới thiệu mẫu màn hình chơi game AW3926QW tại sự kiện công nghệ. Đây được đánh giá là mẫu màn hình tham vọng nhất mà thương hiệu này từng chế tạo, kết hợp giữa độ phân giải 5K sắc nét và những đột phá về công nghệ tấm nền nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho cộng đồng game thủ chuyên nghiệp.

Công nghệ OLED hai tầng và cấu trúc điểm ảnh RGB Stripe

AW3926QW giải quyết triệt để giới hạn về độ sáng của công nghệ OLED truyền thống bằng cách áp dụng cấu trúc OLED hai tầng (tandem OLED). Thay vì một lớp đơn lẻ, tấm nền này xếp chồng các lớp phần tử đỏ, lục và lam độc lập, giúp đẩy độ sáng tối đa lên mức 1.300 nits. Điểm đáng chú ý là sự gia tăng độ sáng này không làm suy giảm độ chuẩn xác của màu sắc hay làm mất đi sắc đen sâu thẳm vốn là đặc trưng của OLED.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bố trí điểm ảnh phụ dạng sọc RGB (RGB Stripe) giúp văn bản hiển thị sắc nét hơn, loại bỏ hoàn toàn tình trạng nhòe viền hoặc mờ chữ thường gặp trên các cấu trúc điểm ảnh OLED khác. Điều này biến AW3926QW trở thành một thiết bị đa năng, đáp ứng tốt cả nhu cầu giải trí cường độ cao lẫn các công việc đồ họa chuyên sâu.

Chế độ hiển thị kép cho mọi nhu cầu trải nghiệm

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên AW3926QW chính là thiết kế hai chế độ (dual-mode). Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai kịch bản sử dụng hoàn toàn khác nhau chỉ trong vài giây:

Độ phân giải 5K (5120x2160) ở tần số quét 165Hz, tối ưu cho các tựa game thế giới mở cần sự chi tiết và hình ảnh choáng ngợp. Chế độ eSports: Độ phân giải 1080p ở tần số quét 330Hz, mang lại tốc độ phản hồi siêu nhanh cho các tựa game bắn súng hoặc cạnh tranh trực tuyến.

Với độ cong 1500R, màn hình ôm trọn tầm nhìn của người chơi, kết hợp cùng chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500 và Dolby Vision, đảm bảo mọi chi tiết trong vùng tối đều được tái hiện rõ nét với tỷ lệ tương phản gần như vô cực.

Khả năng kết nối toàn diện và độ bền tối ưu

Alienware trang bị cho sản phẩm hệ thống cổng kết nối hiện đại nhất hiện nay, bao gồm DisplayPort 2.1 (chuẩn UHBR20) và HDMI 2.1 FRL hỗ trợ eARC. Cổng USB-C tích hợp tính năng truyền tải điện năng 90W cho phép người dùng sạc laptop trực tiếp. Đặc biệt, bộ chuyển đổi KVM tích hợp sẵn giúp quản lý nhiều thiết bị chỉ với một bộ bàn phím và chuột duy nhất.

Để giải quyết nỗi lo về hiện tượng lưu ảnh (burn-in) trên tấm nền OLED, hãng đã tích hợp công nghệ quản lý điểm ảnh thông minh để ổn định chất lượng hiển thị theo thời gian. Đồng thời, Alienware cam kết bảo hành burn-in lên đến 3 năm để người dùng an tâm sử dụng lâu dài.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Alienware AW3926QW