Ally McCoist chỉ ra lý do Chelsea của Xabi Alonso là 'ngựa ô' đua vô địch Ngoại hạng Anh Huyền thoại Ally McCoist đánh giá Chelsea sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và bản lĩnh kinh nghiệm để thách thức Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Huyền thoại bóng đá Ally McCoist nhận định Chelsea sẽ trở thành đối thủ thách thức đáng gờm nhất tại Ngoại hạng Anh mùa giải tới nhờ sự xuất hiện của tân HLV Xabi Alonso cùng định hướng chuyển nhượng thực dụng. Dù vậy, đương kim vô địch Arsenal vẫn được xem là ứng viên số một cho danh hiệu mùa này.

Chelsea và công thức kết hợp sức trẻ với kinh nghiệm

Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Chelsea đã gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chi ra 117 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ Morgan Rogers. Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn chủ động tăng cường yếu tố kinh nghiệm cho phòng thay đồ bằng hai bản hợp đồng veteran là Jordan Henderson và Danny Welbeck.

McCoist hứng thú với những sự thay đổi ở Chelsea.

Chia sẻ trên talkSPORT, Ally McCoist tỏ ra đặc biệt hứng thú với cấu trúc lực lượng mới của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Ông đánh giá việc bổ nhiệm Xabi Alonso là nước đi chiến lược thông minh, giúp giải quyết triệt để bài toán thiếu bản lĩnh vốn tồn tại ở đội hình trẻ trung của Chelsea nhiều mùa giải qua.

"Henderson và Welbeck sẽ mang lại sự đoàn kết cùng tinh thần chiến đấu cần thiết trong phòng thay đồ. Khi kết hợp dàn nhân tố trẻ tài năng với những cái đầu đầy kinh nghiệm, Chelsea chắc chắn là 'ngựa ô' vô cùng nguy hiểm," McCoist nhấn mạnh.

Arsenal duy trì vị thế ứng viên hàng đầu

Bên cạnh sự vươn lên của Chelsea, Arsenal bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng với nền tảng sự ổn định cao. Sau khi giải cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm ở mùa giải trước, HLV Mikel Arteta tiếp tục nâng cấp đội hình bằng việc bổ sung Christos Tzolis và thủ môn Illan Meslier từ Leeds United.

Đội chủ sân Emirates cũng chuẩn bị hoàn tất hợp đồng trị giá 75 triệu bảng với tiền vệ Bruno Guimaraes, đồng thời theo đuổi ngôi sao Vinicius Junior của Real Madrid. Theo nhận định của McCoist, sự chuẩn bị chu đáo này giúp "Pháo thủ" giữ vững vị trí số một trong cuộc đua vô địch.

Cục diện biến động của các đối thủ lớn

Bức tranh cạnh tranh top đầu Ngoại hạng Anh trở nên khó đoán hơn khi Manchester City bước vào giai đoạn không còn sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, bất chấp việc tiền vệ Rodri vừa trải qua kỳ World Cup thi đấu ấn tượng. Trong khi đó, cả Liverpool và Manchester United đều ghi nhận những bước tiến bộ đáng kể về mặt lực lượng.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa tư duy chiến thuật của Xabi Alonso và chiều sâu lực lượng đang biến Chelsea thành biến số thú vị nhất, sẵn sàng tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng với Arsenal cho ngôi vương giải đấu.