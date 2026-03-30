Alpha Works Lite 500 chính thức mở bán: Tai nghe chụp tai pin 30 giờ, giá 590.000 đồng Tai nghe Alpha Works Lite 500 sở hữu trình điều khiển 40mm, thời lượng pin 30 giờ và thiết kế gập gọn linh hoạt. Sản phẩm hiện có giá bán hấp dẫn kèm quà tặng tại CellphoneS.

Từ ngày 26/03/2026, hệ thống bán lẻ CellphoneS chính thức mở bán mẫu tai nghe chụp tai Alpha Works Lite 500. Với mức giá niêm yết 590.000 đồng, sản phẩm hướng đến đối tượng người dùng cần một không gian âm thanh riêng tư để học tập và làm việc mỗi ngày trong phân khúc phổ thông.

CellphoneS mở bán tai nghe Alpha Works Lite 500

Chương trình ưu đãi và tùy chọn màu sắc

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng chọn mua Alpha Works Lite 500 sẽ nhận được quà tặng kèm là quạt cầm tay mini GOOJODOQ GFS003 trị giá 260.000 đồng. Thiết bị mang đến sự lựa chọn đa dạng với 5 phiên bản màu sắc trẻ trung bao gồm: Đen, Trắng, Xanh dương, Xanh biển và Xanh sáng, phù hợp với nhiều phong cách cá nhân khác nhau.

Chất lượng âm thanh và hiệu suất phần cứng

Về khả năng tái tạo âm thanh, Alpha Works Lite 500 được trang bị trình điều khiển (driver) kích thước 40mm. Dải tần đáp ứng từ 20Hz đến 20kHz giúp thiết bị thể hiện tốt cả âm trầm sâu lẫn dải cao trong trẻo, mang lại trải nghiệm nghe cân bằng cho nhiều thể loại nhạc từ sôi động đến nhẹ nhàng.

Đáng chú ý, tai nghe sở hữu viên pin dung lượng 300mAh, cung cấp thời gian sử dụng liên tục lên đến 30 giờ. Sản phẩm còn tích hợp công nghệ sạc nhanh, giúp kéo dài thời gian sử dụng khi cần thiết. Về mặt kết nối, thiết bị sử dụng chuẩn Bluetooth 6.0 ổn định trong phạm vi 10 mét, đồng thời hỗ trợ cổng AUX để tương thích linh hoạt với các nguồn phát khác nhau.

Thiết kế linh hoạt và tính năng đàm thoại

Alpha Works Lite 500 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng hiện đại với khả năng gập gọn, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển. Bên cạnh đó, micro tích hợp hỗ trợ đàm thoại rảnh tay, đảm bảo chất lượng các cuộc gọi hoặc hội họp trực tuyến diễn ra thuận tiện và ổn định.