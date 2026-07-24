Alphabet đạt kỷ lục doanh thu 119,8 tỷ USD: Google Cloud và Gemini tăng tốc mạnh Doanh thu quý II của Alphabet đạt 119,8 tỷ USD nhờ sự bùng nổ mảng đám mây. Trợ lý AI Gemini tiến sát mốc 1 tỷ người dùng, thách thức trực tiếp vị thế của ChatGPT.

Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công báo báo cáo tài chính quý II với doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn, được thúc đẩy chủ yếu bởi sự tăng trưởng vượt bậc từ dịch vụ điện toán đám mây và công cụ tìm kiếm, cùng với sự bứt phá quy mô người dùng của trợ lý trí tuệ nhân tạo Gemini.

Sức bật từ Google Cloud và tệp hợp đồng doanh nghiệp

Mặc dù mảng tìm kiếm truyền thống tiếp tục đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn nhất, Google Cloud mới là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng. Trong quý II, mảng đám mây ghi nhận doanh thu 24,8 tỷ USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa các dự báo của giới phân tích tài chính.

Đáng chú ý, giá trị các hợp đồng đã ký kết nhưng chưa ghi nhận doanh thu (backlog) của mảng đám mây đã đạt con số 514 tỷ USD. Sự gia tăng mạnh mẽ này phản ánh nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp trong việc ứng dụng và triển khai hạ tầng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng đám mây của Google.

Chiến lược mở rộng hạ tầng và tăng ngân sách CapEx

Để đáp ứng tình trạng nhu cầu tính toán AI vượt quá khả năng cung ứng hiện tại, Alphabet đã điều chỉnh kế hoạch chi tiêu vốn (CapEx) trong năm 2026 lên mức 195-205 tỷ USD, tăng so với mốc 190 tỷ USD dự báo trước đó.

Alphabet ghi nhận doanh thu quý II kỷ lục nhờ mảng đám mây bùng nổ. Ảnh: Bloomberg

Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi cho biết khoảng 60% chi phí đầu tư hạ tầng trong quý II được phân bổ riêng cho hệ thống máy chủ AI, phần còn lại phục vụ cho các trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng. Ngoài việc xây dựng thêm trung tâm dữ liệu nội bộ, Google còn tăng cường thuê hạ tầng từ các đối tác bên ngoài nhằm gia tăng năng lực tính toán trong ngắn hạn.

Dù việc gia tăng đầu tư có thể tạo áp lực nhất định lên biên lợi nhuận ngắn hạn, ban lãnh đạo Alphabet tin tưởng chiến lược này sẽ củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn và giúp mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp.

Gemini đạt 950 triệu người dùng và bài toán tối ưu chi phí

Ở mảng sản phẩm AI dành cho người dùng cuối, trợ lý Gemini ghi nhận sự phát triển nhanh chóng. Số lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của Gemini đã đạt khoảng 950 triệu, tăng đáng kể từ mức 650 triệu hồi tháng 10/2025 và 750 triệu vào đầu năm nay. Tổng Giám đốc Sundar Pichai cho biết lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) của nền tảng đã tăng gấp ba lần trong một năm qua.

Với mốc 950 triệu người dùng, Gemini đang tiến sát ChatGPT của OpenAI (hiện đạt khoảng 1 tỷ người dùng hàng tháng), thu hẹp đáng kể khoảng cách trong cuộc đua AI người tiêu dùng.

Chỉ số kinh doanh & kỹ thuật Giá trị ghi nhận Tốc độ tăng trưởng / Bối cảnh Doanh thu tổng quý II 119,8 tỷ USD Tăng 24% so với cùng kỳ 2025 Doanh thu Google Cloud 24,8 tỷ USD Tăng 82% so với cùng kỳ 2025 Giá trị hợp đồng backlog 514 tỷ USD Phản ánh nhu cầu hạ tầng AI doanh nghiệp Ngân sách CapEx dự kiến 2026 195 - 205 tỷ USD Tăng từ mức 190 tỷ USD dự báo trước Người dùng hàng tháng (MAU) Gemini 950 triệu Tăng từ 650 triệu (tháng 10/2025)

Song song với mở rộng quy mô, Google chú trọng tối ưu hóa hiệu năng tính toán. Tập đoàn đã ra mắt ba phiên bản mô hình mới, nổi bật là Gemini 3.6 Flash. Nền tảng này được tinh chỉnh để gia tăng hiệu quả hỗ trợ lập trình, tối ưu tài nguyên phần cứng và giúp giảm chi phí triển khai cho các nhà phát triển ứng dụng.