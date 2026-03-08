Altay Bayindir chia tay Manchester United sang Celta Vigo: Khép lại hành trình lặng lẽ tại Old Trafford Thủ thành Altay Bayindir chuẩn bị gia nhập Celta Vigo theo dạng cho mượn sau thời gian thi đấu mờ nhạt tại Manchester United, mở ra bước ngoặt mới cho sự nghiệp.

Hành trình 3 năm trầm lắng của Altay Bayindir tại Manchester United sắp chính thức khép lại. Thủ thành 28 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường gia nhập câu lạc bộ Celta Vigo tại La Liga theo hợp đồng cho mượn kéo dài trọn vẹn một mùa giải, trong bối cảnh ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đẩy mạnh quá trình thanh lọc lực lượng.

Altay Bayindir sẽ rời Man United. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc cạnh tranh khốc liệt và sự chật vật tại Old Trafford

Cập bến Old Trafford vào mùa hè năm 2023 dưới thời cựu huấn luyện viên Erik ten Hag, Altay Bayindir từng nhận được kỳ vọng sẽ trở thành phương án chất lượng cho vị trí gác đền. Tuy nhiên, thực tế tại môi trường bóng đá Anh lại diễn ra đầy nghiệt ngã đối với thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong suốt 3 năm khoác áo Manchester United, Bayindir chỉ có vỏn vẹn 17 lần ra sân bắt chính cho đội một trên mọi đấu trường.

Bên cạnh đó, việc Andre Onana luôn duy trì vị trí số một trong khung gỗ suốt hai mùa giải liên tiếp đã khiến cơ hội thể hiện của Bayindir gần như bằng không. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi câu lạc bộ chiêu mộ thành công Senne Lammens vào mùa hè năm ngoái. Lammens nhanh chóng chứng minh năng lực và chiếm lấy suất bắt chính trong đội hình.

Đặc biệt, sự xuất hiện mới đây của thủ môn kỳ cựu Karl Darlow dưới dạng chuyển nhượng tự do được xem là giọt nước tràn ly, chính thức khép lại mọi hy vọng cạnh tranh thời lượng thi đấu của Bayindir tại Manchester United.

Chi tiết thỏa thuận chuyển nhượng sang Celta Vigo

Theo tiết lộ từ tờ Metropolitano, các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng cho mượn giữa Bayindir và Celta Vigo đã đạt được thỏa thuận chung. Tờ Manchester Evening News cũng xác nhận ngôi sao 28 tuổi sẽ chính thức hoàn tất thủ tục rời câu lạc bộ trong vài ngày tới khi quá trình đàm phán giữa hai đội bóng đã bước vào giai đoạn cuối cùng.

Ngoài ra, nguồn tin từ tờ AS của Tây Ban Nha cho biết thêm Bayindir dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào Chủ nhật hoặc thứ Hai. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục này, anh sẽ bay thẳng sang Ý để hội quân cùng Celta Vigo trong chuyến tập huấn tiền mùa giải.

Dù quyết định ra đi đã được định đoạt, huấn luyện viên Michael Carrick vẫn điền tên Bayindir vào danh sách đăng ký thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Atletico Madrid tại Thụy Điển hồi cuối tuần – trận đấu ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp của tiền đạo Bryan Mbeumo.