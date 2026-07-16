Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol: Sheriff Tiraspol giành chiến thắng Aluminij và Sheriff Tiraspol cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại.

Aluminij 0 - 1 Sheriff Tiraspol Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aluminij tiếp đón Sheriff Tiraspol.

5' BÀN THẮNG! Sheriff Tiraspol (0-1) Phút 5': L. Jaures-Ulrich (Sheriff Tiraspol) lập công (kiến tạo: D. Forov). Tỷ số: 0 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': M. Vrbanec (Aluminij) nhận thẻ vàng.

34' Thẻ vàng Phút 34': V. Tezak (Aluminij) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Thay người Phút 56' (Sheriff Tiraspol): Sapata vào sân thay V. Fratea.

61' Thẻ vàng Phút 61': J. Asprilla Moreno (Sheriff Tiraspol) nhận thẻ vàng.

61' Thẻ vàng Phút 61': T. Jagic (Aluminij) nhận thẻ vàng.

65' Thay người Phút 65' (Aluminij): H. Sorensen vào sân thay V. Tezak.

66' Thay người Phút 66' (Aluminij): B. Osuji vào sân thay M. Bajraj.

66' Thay người Phút 66' (Aluminij): P. Petrisko vào sân thay M. Vrbanec.

76' Thay người Phút 76' (Sheriff Tiraspol): Ze Flores vào sân thay L. Jaures-Ulrich.

80' Thay người Phút 80' (Aluminij): A. Bloudek vào sân thay M. Boben.

88' Thay người Phút 88' (Aluminij): S. Rogina vào sân thay E. Taylor.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Sheriff Tiraspol): Mota vào sân thay Rai.

KT Kết thúc: Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:00 17/07/2026

Đội hình chính thức Aluminij Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jure Arsic Sheriff Tiraspol Sơ đồ 3-4-3 · HLV Victor Mihailov 31 Florijan Raduha 6 Dino Šimunić 5 Matija Boben 4 Rok Schaubach 42 Vid Koderman 7 Eric Taylor 14 Tomislav Jagić 13 Matic Vrbanec 32 Vito Težak 45 Bamba Susso 25 Murat Bajraj 1 Emil Tîmbur 15 Baye Assane Ciss 35 Fomba Bourama 6 Rai Lopes 24 Danila Forov 26 Dhoraso Moreo Klas 99 Samba Koné 76 Arli Pergjoni 7 Vladimir Fratea 19 Jayder Asprilla 42 Konan Jaures-Ulrich Loukou Dự bị Aluminij 1 Anej Mrežar 16 Lukas Šeliga 21 Lan Drevenšek 33 Domen Zajšek 80 Hanus Sørensen 11 Bede Amarachi Osuji 18 Simon Rogina 23 Enej Kramberger 27 Maj Blažič Sheriff Tiraspol 12 Renat Josan 4 Natus Jamel Swen 22 Miguel Mota 29 Soumaila Magassouba 37 Jair Modelo 10 Zé Flores 11 Sapata 17 Vsevolod Nihaev 27 Veaceslav Cozma Cập nhật đội hình lúc 00:35 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Aluminij sẽ tiếp đón Sheriff Tiraspol tại sân Sportni park Aluminij trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/07/2026.

Đây là màn so tài có thế cân bằng rõ rệt khi cả hai đội đều có kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. Lần đối đầu gần nhất giữa Aluminij và Sheriff Tiraspol cũng khép lại với kết quả bất phân thắng bại, vì vậy cuộc chạm trán này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quan trọng.

Phong độ gần đây tạo thế giằng co

Aluminij bước vào trận đấu sau một kết quả hòa. Thông tin này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được lợi thế rõ ràng về mặt phong độ trước cuộc tiếp đón Sheriff Tiraspol. Khi thi đấu tại Sportni park Aluminij, họ sẽ cần tận dụng ưu thế sân nhà để chủ động hơn trong cách nhập cuộc.

Bên kia chiến tuyến, Sheriff Tiraspol cũng có kết quả hòa ở trận gần nhất. Hai đội vì thế không có sự khác biệt đáng kể nếu chỉ xét kết quả mới nhất. Sheriff Tiraspol có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên duy trì cự ly đội hình trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái.

Đối đầu không nghiêng về bên nào

Ở lần gặp nhau gần nhất, Aluminij không thắng, hai đội hòa và Sheriff Tiraspol cũng không thắng. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội không được thể hiện bằng một ưu thế đối đầu rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, những chi tiết nhỏ như khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân, độ chính xác trong các tình huống xử lý cuối cùng và sự kiên nhẫn khi triển khai bóng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu. Một sai lầm trong phòng ngự cũng có thể làm thay đổi thế cân bằng vốn đang được duy trì giữa hai đội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Aluminij nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng sự cổ vũ trên sân nhà để đẩy cao nhịp độ ở những thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, trước một đối thủ vừa có kết quả hòa gần nhất, đội chủ nhà cần tránh việc dâng đội hình thiếu kiểm soát và để lộ khoảng trống phía sau.

Sheriff Tiraspol có thể ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận, sau đó tìm cách khai thác các khoảng trống khi Aluminij tăng cường sức ép. Khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý, đặc biệt nếu thế trận tiếp tục diễn ra chặt chẽ.

Với việc chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định bên nào sở hữu lợi thế nhân sự cụ thể. Vì vậy, trọng tâm phân tích nằm ở cách hai đội xử lý thế trận cân bằng và phản ứng trước những thay đổi về nhịp độ.

Nhận định trận đấu

Aluminij và Sheriff Tiraspol cùng có kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất, đồng thời từng bất phân thắng bại trong lần đối đầu trước đó. Những dữ kiện này cho thấy trận đấu tại Sportni park Aluminij có thể tiếp tục diễn ra giằng co, với ưu tiên hàng đầu của cả hai đội là duy trì sự chắc chắn.

Aluminij có lợi thế sân nhà, trong khi Sheriff Tiraspol có cơ sở để bước vào trận đấu với cách tiếp cận thận trọng. Kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót hơn là một ưu thế phong độ rõ ràng từ đầu trận.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Aluminij · 0 thắng 1 hòa Sheriff Tiraspol · 0 thắng Sheriff Tiraspol 0 - 0 Aluminij Hòa

Aluminij 5 trận gần nhất H B B H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Sheriff Tiraspol 5 trận gần nhất T H H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới