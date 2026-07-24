Aluminij 1-1 Dinamo Tirana: Hai đội chia điểm Aluminij tiếp đón Dinamo Tirana tại Sportni park Aluminij trong UEFA Europa Conference League; đối thủ có một trận thắng và một trận thua gần đây. Lịch sử đối đầu gần nhất cũng nghiêng về đội khách.

Aluminij 1 - 1 Dinamo Tirana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aluminij tiếp đón Dinamo Tirana.

15' BÀN THẮNG! Dinamo Tirana (0-1) Phút 15': H. Berisha (Dinamo Tirana) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': D. Simunic (Aluminij) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Aluminij): H. Sorensen vào sân thay D. Simunic.

52' Thẻ vàng Phút 52': V. Koderman (Aluminij) nhận thẻ vàng.

61' Thay người Phút 61' (Aluminij): P. Petrisko vào sân thay B. Osuji.

63' Thẻ vàng Phút 63': H. Sorensen (Aluminij) nhận thẻ vàng.

71' Thay người Phút 71' (Aluminij): A. Bloudek vào sân thay E. Taylor.

81' Thay người Phút 81' (Dinamo Tirana): D. Fadairo vào sân thay F. Ruci.

84' BÀN THẮNG! Aluminij (1-1) Phút 84': M. Vrbanec (Aluminij) lập công (kiến tạo: A. Bloudek). Tỷ số: 1 - 1.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': R. Schaubach (Aluminij) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Aluminij 1-1 Dinamo Tirana Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:22 24/07/2026

Aluminij đối mặt thử thách từ Dinamo Tirana

Aluminij sẽ tiếp đón Dinamo Tirana tại Sportni park Aluminij trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026, trong bối cảnh những dữ liệu gần nhất cho thấy đội khách đang có thành tích đan xen giữa thắng và thua.

Đây là cuộc chạm trán có cơ sở để được chờ đợi bởi Dinamo Tirana đang nắm lợi thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Tuy nhiên, số liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về tỷ số, thời điểm hay hoàn cảnh của trận đấu đó, vì vậy không thể mở rộng đánh giá מעבר những gì đã được xác nhận.

Phong độ Dinamo Tirana chưa tạo ra sự ổn định tuyệt đối

Trong hai trận gần nhất được ghi nhận, Dinamo Tirana nhận một thất bại và giành một chiến thắng. Trình tự kết quả từ trận gần nhất đến trận cũ hơn là thua rồi thắng, cho thấy đội bóng này chưa duy trì được mạch kết quả ổn định trong phạm vi số liệu được cung cấp.

Dù vậy, chiến thắng ở trận cũ hơn vẫn là điểm đáng chú ý khi đánh giá trạng thái tinh thần của Dinamo Tirana. Đội khách có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn chắc chắn hơn, nhưng cũng cần tránh lặp lại kết quả không thuận lợi ở trận gần nhất.

Đối đầu gần nhất nghiêng về đội khách

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Aluminij chưa giành chiến thắng hoặc có trận hòa nào, trong khi Dinamo Tirana là đội giành phần thắng.

Xu hướng này giúp Dinamo Tirana có thêm điểm tựa trước chuyến làm khách, nhưng không nên được xem là yếu tố quyết định duy nhất. Một lần đối đầu không đủ để mô tả toàn diện tương quan giữa hai đội, đặc biệt khi dữ liệu về đội hình, chiến thuật và phong độ của Aluminij không được cung cấp.

Những điểm chưa thể xác định về chiến thuật

Dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ thi đấu, nhân sự dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay cách vận hành của Aluminij và Dinamo Tirana. Vì vậy, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về việc đội nào sẽ kiểm soát bóng, tổ chức pressing hoặc ưu tiên phòng ngự phản công.

Điểm then chốt của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khả năng mỗi đội chuyển hóa lợi thế tâm lý thành màn trình diễn thực tế. Aluminij có lợi thế sân nhà, trong khi Dinamo Tirana bước vào trận đấu với ưu thế từ lần đối đầu gần nhất. Sự giằng co giữa hai yếu tố này có thể định hình cách trận đấu diễn ra.

Nhận định trận đấu

Dinamo Tirana sở hữu hai tín hiệu đáng chú ý: thành tích thắng trong lần đối đầu gần nhất và một chiến thắng trong hai trận gần đây. Tuy nhiên, thất bại ở trận mới nhất cho thấy đội khách vẫn có điểm cần cải thiện.

Aluminij sẽ cần tận dụng lợi thế sân Sportni park Aluminij để tạo thế chủ động, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ kết quả đối đầu trước đó. Trong khi đó, Dinamo Tirana có thể nhập cuộc với sự tự tin hơn nhưng không được phép chủ quan sau phong độ chưa hoàn toàn ổn định.

Nhìn chung, đây là trận đấu có cán cân ban đầu hơi nghiêng về Dinamo Tirana nhờ dữ liệu đối đầu, song chưa đủ cơ sở để khẳng định một kết quả cụ thể. Diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc lớn vào cách hai đội giải quyết những thời điểm then chốt trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Aluminij · 0 thắng 0 hòa Dinamo Tirana · 1 thắng Aluminij 0 - 1 Dinamo Tirana DT

Aluminij 5 trận gần nhất B H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dinamo Tirana 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới