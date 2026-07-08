Alvaro Arbeloa chính thức dẫn dắt Fulham: Cuộc tái ngộ Ngoại hạng Anh đầy tham vọng Cựu hậu vệ Real Madrid ký hợp đồng 3 năm với Fulham, khép lại vòng xoay huấn luyện kịch tính giữa sân Craven Cottage, Benfica và sân Bernabeu.

Câu lạc bộ Fulham vừa chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm huấn luyện viên trưởng mới với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cập bến sân Craven Cottage ngay sau khi rời Real Madrid vào cuối mùa giải 2025/2026, đánh dấu một bước đi táo bạo của đội bóng Tây London trong nỗ lực nâng tầm vị thế tại Ngoại hạng Anh.

Alvaro Arbeloa chuyển sang dẫn dắt Fulham. Ảnh: Getty Images

Hiệu ứng domino trên băng ghế huấn luyện châu Âu

Sự xuất hiện của Arbeloa tại Fulham là mắt xích cuối cùng trong một vòng xoay ghế huấn luyện đầy thú vị tại châu Âu. Arbeloa được chọn để thay thế Marco Silva, người vừa quyết định chuyển sang dẫn dắt gã khổng lồ Bồ Đào Nha, Benfica. Đáng chú ý, Marco Silva đến Benfica để lấp đầy khoảng trống mà Jose Mourinho để lại, trong khi "Người đặc biệt" lại quyết định quay trở lại Real Madrid để kế nhiệm chính vị trí mà Arbeloa vừa rời bỏ.

Việc bổ nhiệm này cho thấy sự quyết đoán của ban lãnh đạo Fulham. Chủ sở hữu Shahid Khan không giấu nổi sự kỳ vọng khi chia sẻ: "Alvaro là ứng viên hàng đầu, người đã chứng minh năng lực vượt trội trong các cuộc gặp gỡ hồi tháng 6. Tôi rất vui mừng khi Alvaro chấp nhận thử thách đưa Fulham tiến lên phía trước". Ông Khan cũng nhấn mạnh niềm tin rằng người hâm mộ sẽ sớm cảm nhận được sự thay đổi tích cực mà Arbeloa mang lại cho tương lai câu lạc bộ.

Từ áp lực Bernabeu đến thử thách tại Tây London

Trước khi gật đầu với Fulham, Arbeloa đã trải qua một giai đoạn đầy sóng gió tại Real Madrid. Ông tiếp quản đội bóng Hoàng gia từ tháng Giêng sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Tuy nhiên, trong một môi trường đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, việc trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay đã khiến Arbeloa và ban lãnh đạo "Los Blancos" quyết định thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện.

Dù không có danh hiệu tại Madrid, Arbeloa vẫn được đánh giá cao về tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng quản lý nhân sự. Trở lại Ngoại hạng Anh – giải đấu ông từng quá quen thuộc khi còn khoác áo Liverpool – chiến lược gia này bày tỏ sự xúc động: "Tôi thực sự vinh dự khi bắt đầu giai đoạn mới tại Fulham, đội bóng lâu đời nhất London. Tôi cảm thấy trách nhiệm lớn lao và vô cùng biết ơn sự tin tưởng của gia đình Khan".

Kỳ vọng vào một kỷ nguyên mới

Mùa giải 2025/2026, dưới sự dẫn dắt của Marco Silva, Fulham cán đích ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đây là một kết quả ổn định nhưng chưa đủ để thỏa mãn tham vọng vươn ra đấu trường châu lục của đội bóng.

Với sự xuất hiện của Arbeloa, Fulham kỳ vọng sẽ xây dựng được một lối chơi bản sắc hơn, dựa trên nền tảng kỷ luật và sự thực dụng mà ông đã tích lũy được trong nhiều năm thi đấu và huấn luyện đỉnh cao. Thử thách đầu tiên của Arbeloa sẽ là ổn định lực lượng và chuẩn bị cho một mùa giải Ngoại hạng Anh hứa hẹn đầy khốc liệt sắp tới.