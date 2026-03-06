Alvaro Arbeloa đứng trước bờ vực bị sa thải: Real Madrid và thử thách sinh tử tại Celta Vigo Với 4 thất bại sau 12 trận và danh sách bệnh binh kéo dài, tương lai của HLV Alvaro Arbeloa tại Bernabeu đang lung lay dữ dội trước chuyến hành quân đến Balaidos.

Triều đại của Alvaro Arbeloa tại Real Madrid đang đứng trước ngưỡng cửa của sự đổ vỡ chỉ sau một thời gian ngắn tiếp quản từ Xabi Alonso. Dù bước vào chiếc ghế nóng với vẻ ngoài tự tin, thực tế những gì chiến lược gia này đang trải qua là một chuỗi ngày đen tối với áp lực khủng khiếp từ cả thành tích lẫn phòng thay đồ.

Áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai Arbeloa.

Khủng hoảng nhân sự và thành tích bết bát

Điểm yếu lớn nhất của Real Madrid lúc này chính là sự mong manh của hàng phòng ngự. Các trụ cột như Rudiger, Alaba và Mendy đều đang gặp những chấn thương mãn tính, khiến hệ thống phòng ngự của Arbeloa trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương. Thống kê chỉ ra rằng, Real Madrid đã phải nhận tới 4 thất bại chỉ sau 12 trận cầm quân dưới thời vị HLV mới, bao gồm cả trận thua đau đớn trước Albacete dẫn đến việc bị loại khỏi Cúp Nhà vua.

Bên cạnh đó, tình hình nhân sự tại Bernabeu đang ở trạng thái kiệt quệ. Hai ngôi sao sáng nhất là Jude Bellingham và Kylian Mbappe đều phải rời Madrid để về quê nhà điều trị do đội ngũ y tế tại CLB không tìm ra phương án chữa trị dứt điểm. Danh sách vắng mặt còn kéo dài với những cái tên như Rodrygo (đứt dây chằng), Militao, Huijsen, Carreras và Mastantuono, khiến Arbeloa rơi vào cảnh bế tắc trong việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật giữa 4-3-3 và 4-4-2.

Bóng ma sa thải và hy vọng cuối cùng từ Vinicius

Hiện tại, chiếc ghế của Arbeloa đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết khi Ban lãnh đạo Real Madrid đã bắt đầu công khai nhắc đến những ứng viên thay thế tiềm năng như Unai Emery hay Jurgen Klopp. Trận đấu sắp tới với Celta Vigo tại sân Balaidos được xem là thử thách cực đại, quyết định trực tiếp đến tương lai của vị chiến lược gia trẻ tuổi này.

Trong bối cảnh rệu rã và mất đoàn kết, Vinicius Junior nổi lên như nhân tố duy nhất mà Arbeloa có thể đặt niềm tin để kéo con tàu đắm vượt qua giông bão. Tiền đạo người Brazil đang nỗ lực hết mình để duy trì sức mạnh hàng công, bất chấp những áp lực tâm lý sau sự ra đi của người tiền nhiệm Xabi Alonso.

Vini sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Real lúc này.

Thử thách tại Balaidos

Đối thủ của Real Madrid, Celta Vigo, đang có phong độ cực cao với mục tiêu đánh chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Iago Aspas - cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng xứ Galicia - sẽ là hiểm họa trực tiếp sẵn sàng trừng phạt những khoảng trống mênh mông trong hệ thống phòng ngự của Real.

Nếu không thể giành được kết quả khả quan tại Vigo, Arbeloa nhiều khả năng sẽ bị sa thải ngay trước thềm đại chiến với Manchester City tại Champions League. Một cuộc thay máu trên băng ghế chỉ đạo tại Santiago Bernabeu là kịch bản khó tránh khỏi nếu lối chơi bệ rạc hiện tại không được cải thiện ngay lập tức.