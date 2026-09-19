Alverca 1-0 Rio Ave: Alverca giành chiến thắng Alverca và Rio Ave bước vào cuộc đối đầu trên sân Complexo Desportivo FC Alverca với mục tiêu tối thượng là tìm kiếm kết quả tích cực sau chuỗi ngày ảm đạm.

Alverca 1 - 0 Rio Ave Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Alverca tiếp đón Rio Ave.

3' BÀN THẮNG! Alverca (1-0) Phút 3': Dawda Camara Sankharé (Alverca) lập công (kiến tạo: Francisco Chiquinho). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Alverca 52% - 48% Rio Ave, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Alverca 51% - 49% Rio Ave, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 2.

37' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 47% - 53% Rio Ave, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Rio Ave): Marios Vrushai vào sân thay Pedro Amaral.

59' Thay người Phút 59' (Rio Ave): Sebastian Clemensen vào sân thay Roland Galcik.

61' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 3.

68' Thay người Phút 68' (Alverca): André Vidigal vào sân thay Lucas Figueiredo dos Santos.

68' Thay người Phút 68' (Alverca): Vivaldo Semedo vào sân thay Dawda Camara Sankharé.

69' Thay người Phút 69' (Rio Ave): Malik Sellouki vào sân thay Miguel Patricío.

69' Thay người Phút 69' (Rio Ave): Tamble Ulisses Folgado Monteiro vào sân thay João Tomé Baptista.

69' Thay người Phút 69' (Rio Ave): Caike Lourenço Valença vào sân thay Tamas Nikitscher.

73' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 49% - 51% Rio Ave, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Alverca): Matheus Franca vào sân thay Francisco Chiquinho.

84' Thay người Phút 84' (Alverca): Yaya Bojang vào sân thay Francisco Chissumba.

84' Thay người Phút 84' (Alverca): Zé Rafael vào sân thay Rayan Lucas.

85' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 48% - 52% Rio Ave, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 4.

87' Thẻ vàng Phút 87': Simón García (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thẻ vàng Phút 88': Davy Gui (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': André Vidigal (Alverca) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Francisco Petrasso (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Alverca 1-0 Rio Ave Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:58 20/09/2026

Đội hình chính thức Alverca Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira Rio Ave Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Silaidopoulos 31 Matheus Mendes 14 S. Baseya 21 Sergi Gómez 12 I. James 20 Diogo Filipe Spencer Marques 35 Rayan 6 D. Gui 55 Francisco Chissumba 10 Chiquinho 19 D. Camara 22 Figueiredo 32 Vitor Hugo 20 João Tomé 23 F. Petrasso 3 S. Garcia 24 Pedro Amaral 5 A. Ntoi 44 T. Nikitscher 30 R. Galčík 79 M. Patricio 7 Diogo Bezerra 11 J. Blesa Dự bị Alverca 8 Vasco Moreira 91 Jhonatan 26 Matheus França 24 E. Jemide 18 Z. Kassary 17 S. Merheg 11 C. Nuozzi 9 Vivaldo Semedo 27 Toni Tamarit Rio Ave 22 K. Chamorro 9 Tamble Monteiro 80 S. Clemmensen 54 G. Liavas 60 Caike 27 T. Medina 19 M. Sellouki 39 Gustavo Mancha 17 M. Vrousai Cập nhật đội hình lúc 23:33 19/09/2026

Alverca Thống kê Rio Ave 47% Kiểm soát bóng 53% 23 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 3 8 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật D. Camara Alverca 1 bàn Chiquinho Alverca 1 kiến tạo · điểm 7.7 Vitor Hugo Rio Ave Điểm 7.91 Sergi Gómez Alverca Điểm 7.69 I. James Alverca Điểm 7.43 S. Baseya Alverca Điểm 7.41

Cả Alverca và Rio Ave đều bước vào trận đấu lúc 00h00 ngày 20/09/2026 với chung một mục tiêu bức thiết: tìm kiếm một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Khi điểm số đang trở nên vô cùng quý giá ở giai đoạn này, cuộc so tài tại sân vận động Complexo Desportivo FC Alverca hứa hẹn sẽ diễn ra đầy chặt chẽ và thận trọng.

Khát khao giải tỏa áp lực từ phong độ bết bát

Đội chủ nhà Alverca đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định ở khâu dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự khiến đội bóng này thường xuyên đánh rơi những điểm số quan trọng. Với việc chỉ có được 5 điểm sau những vòng đấu đã qua và tạm đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, Alverca rất cần một cú hích tinh thần ngay trên sân nhà.

Ở bên kia chiến tuyến, Rio Ave thậm chí còn gặp nhiều bất ổn hơn. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây. Thành tích này phản ánh những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống vận hành, khiến họ mới chỉ thu về 4 điểm và đứng ở vị trí thứ 16. Áp lực đè nặng buộc đoàn quân áo sọc phải chơi với sự tập trung cao độ nếu muốn rời sân của đối thủ với kết quả khả quan.

Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Nhìn lại 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, sự cân bằng gần như tuyệt đối được thể hiện rõ qua các con số thống kê. Cụ thể, Alverca có 1 chiến thắng, Rio Ave sở hữu 1 thắng lợi và hai đội chia điểm ở 2 trận còn lại. Sự tương đồng về thành tích đối đầu phản ánh thực tế rằng cả hai bên đều không có sự vượt trội quá rõ rệt trước đối phương.

Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 1 điểm mong manh. Với vị thế và phong độ hiện tại, nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra theo kịch bản giằng co ở khu vực trung tuyến. Sự thận trọng sẽ được ban huấn luyện hai bên đặt lên hàng đầu nhằm tránh mắc sai lầm sớm, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm khoảnh khắc quyết định để bứt lên.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Alverca · 1 thắng 2 hòa Rio Ave · 1 thắng Rio Ave 1 - 2 Alverca ALV Alverca 1 - 1 Rio Ave Hòa Alverca 2 - 2 Rio Ave Hòa Rio Ave 1 - 0 Alverca RA

Alverca 5 trận gần nhất T B H B H 6 Trận 1-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Rio Ave 5 trận gần nhất H B B T B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 6 4 2 0 +9 14 H T T T T … 11 Moreirense 6 2 1 3 -6 7 T B B T B 12 Alverca 6 1 2 3 -3 5 T B H B H 13 Famalicao 6 0 4 2 -2 4 H H H B B … 15 Nacional 6 1 1 4 -4 4 B B B B T 16 Rio Ave 6 1 1 4 -9 4 H B B T B 17 Estoril 6 0 2 4 -6 2 B H B B B …