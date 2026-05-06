Amad Diallo định đoạt trận đấu, Bờ Biển Ngà tạo địa chấn 2-1 trước tuyển Pháp Ngược dòng kịch tính tại Nantes, Bờ Biển Ngà giáng đòn mạnh vào tham vọng của Les Bleus trước thềm World Cup 2026. Amad Diallo và Guela Doue tỏa sáng trong ngày hàng thủ Pháp bộc lộ nhiều sai sót.

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Nantes rạng sáng nay, đội tuyển Bờ Biển Ngà đã tạo nên một cú sốc lớn khi lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước ứng cử viên vô địch World Cup 2026 - đội tuyển Pháp. Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước khi giải đấu lớn nhất hành tinh khởi tranh, thất bại này buộc HLV Didier Deschamps phải nhìn nhận lại hệ thống phòng ngự và tính hiệu quả trong lối chơi của Les Bleus.

Pháp thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà.

Sự áp đảo cơ hội và khoảnh khắc của Rayan Cherki

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu với sự tự tin tuyệt đối, tung ra đội hình đầy sao với những cái tên hàng đầu như Kylian Mbappe và Michael Olise. Trong nửa đầu hiệp một, đội quân của HLV Deschamps áp đặt thế trận hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới gần 80%. Những đợt hãm thành liên tục khiến hàng thủ Bờ Biển Ngà phải lùi sâu chống đỡ.

Dù tạo ra sức ép nghẹt thở, Les Bleus cũng phải đối mặt với những lời cảnh báo từ tốc độ phản công của đội khách. Thủ môn Mike Maignan đã có một tình huống cứu thua xuất sắc sau pha dứt điểm của Simon Adingra. Tuy nhiên, ưu thế của Pháp cuối cùng cũng được cụ thể hóa ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Phút 45, từ đường chuyền tinh tế của trung vệ Ibrahima Konate, Rayan Cherki – ngôi sao đang chơi bùng nổ tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 – đã có pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Rayan Cherki mở tỷ số cho Pháp.

Sự thay đổi nhân sự và cú ngược dòng của Bờ Biển Ngà

Bước sang hiệp hai, HLV Didier Deschamps thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình, bao gồm việc rút Mbappe và Olise ra nghỉ. Quyết định này vô tình làm suy giảm sức sáng tạo của Pháp, đồng thời tạo cơ hội cho Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Emerse Fae, đội bóng châu Phi lột xác hoàn toàn với sự xuất hiện của Nicolas Pepe và Amad Diallo. Phút 53, từ đường chọc khe của Pepe, Guela Doue băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục Maignan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu này là hiệu quả trong các tình huống tiếp cận khung thành của Bờ Biển Ngà. Dù cầm bóng ít hơn, nhưng thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội khách lên tới 1.31, vượt xa con số 0.88 của Pháp. Sự sắc lẹm trong các pha chuyển trạng thái đã giúp Bờ Biển Ngà trừng phạt hàng thủ có phần chủ quan của đội chủ nhà.

Bàn thắng vàng của Amad Diallo

Cú sốc thực sự đến ở phút 84 khi Guela Doue hoàn tất ngày thi đấu chói sáng bằng một quả tạt chuẩn xác từ cánh phải. Amad Diallo có mặt đúng lúc, thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bờ Biển Ngà ngay tại Stade de la Beaujoire.

Dàn sao đắt giá của Pháp gục ngã.

Thất bại này là lời cảnh tỉnh đắt giá cho đoàn quân áo Lam về sự phụ thuộc vào các cá nhân và lỗ hổng ở hàng phòng ngự khi thiếu vắng các trụ cột. Ngược lại, Bờ Biển Ngà sẽ lên đường tham dự World Cup tại Canada với tâm lý cực kỳ hưng phấn sau chiến tích lịch sử này.