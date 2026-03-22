Amad Diallo đối mặt tương lai bấp bênh tại Man Utd: Cơ hội cuối cùng tại Old Trafford Với hiệu suất ghi bàn sụt giảm nghiêm trọng, tiền đạo Amad Diallo cần sớm chứng minh giá trị dưới thời Michael Carrick để tránh nguy cơ bị thanh lý vào mùa tới.

Amad Diallo đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi kế hoạch dài hạn của Manchester United do phong độ kém thuyết phục. Dù nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Michael Carrick, tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng về hiệu suất đầu ra trong khu vực một phần ba cuối sân.

Amad Diallo phải sớm chứng tỏ bản thân trở lại.

Hiệu suất đáng báo động của ngôi sao chạy cánh

Kể từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay, Amad Diallo đã được trao cơ hội thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên, những con số thống kê lại phản ánh một thực trạng đáng lo ngại: ngôi sao 23 tuổi mới chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 25 lần ra sân. Đối với một cầu thủ tấn công tại một đội bóng lớn như Manchester United, đây là con số quá khiêm tốn.

Đáng chú ý hơn, trong chuỗi 10 trận đấu gần nhất, Diallo đã đá chính tới 8 lần nhưng hoàn toàn "tịt ngòi" và không đóng góp bất kỳ pha kiến tạo nào cho đồng đội. Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cùng những quyết định chưa thực sự hợp lý khi tiếp cận vòng cấm đối phương đang trở thành rào cản lớn nhất ngăn anh vươn tầm ngôi sao tại Old Trafford.

Vai trò chiến thuật trong sơ đồ của Michael Carrick

Mặc dù phong độ ghi bàn sụt giảm, Amad Diallo vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tính toán của Michael Carrick. Nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hụt nhân sự ở hành lang cánh sau khi Alejandro Garnacho và Antony rời đi. Trong khi các đồng đội như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo thường có xu hướng bó vào trung lộ để chơi như những tiền đạo ảo, Diallo lại sở hữu phong cách của một cầu thủ chạy cánh thuần túy.

Anh luôn bám biên để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tận dụng tốc độ và kỹ thuật rê dắt ấn tượng trong phạm vi hẹp để tạo ra đột biến. Khả năng kiểm soát bóng tinh tế giúp cầu thủ người Bờ Biển Ngà trở thành phương án hữu hiệu để xuyên phá những khối đội hình lùi sâu. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu vẫn là sự hiệu quả cuối cùng – điều mà anh từng thể hiện rất tốt thời còn khoác áo Atalanta.

Thống kê sự nghiệp tại Manchester United

Kể từ khi chuyển đến Manchester từ năm 2019 với mức giá 19 triệu bảng, sự kỳ vọng dành cho Diallo là rất lớn. Dưới đây là bảng tổng hợp đóng góp của anh tính đến thời điểm hiện tại:

Hạng mục thống kê Thông số Tổng số lần ra sân 90 trận Bàn thắng 16 bàn Kiến tạo 15 lần Hiệu suất mùa giải này 2 bàn / 25 trận

Nhìn chung, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang dần đi tới giới hạn. Mặc dù Amad Diallo dự kiến vẫn sẽ góp mặt trong đội hình mùa tới, nhưng đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh giá trị bản thân. Nếu không thể cải thiện khả năng đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, một cuộc chia tay là điều khó tránh khỏi trong tương lai gần.