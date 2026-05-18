Amad Diallo gây thất vọng: Điểm tối trong chiến thắng của Manchester United trước Nottingham Forest Dù Manchester United giành chiến thắng kịch tính 3-2, Amad Diallo lại gây thất vọng với phong độ bạc nhược, đặt ra dấu hỏi lớn về suất đá chính tại Old Trafford mùa tới.

Trong ngày Manchester United tận hưởng niềm vui chiến thắng 3-2 ở cuộc tiếp đón Nottingham Forest để tri ân khán giả tại Old Trafford, hành lang cánh phải của "Quỷ đỏ" lại xuất hiện một "nốt trầm" lạc điệu. Amad Diallo, cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến, hiện đang trở thành gánh nặng về mặt hiệu suất trong sơ đồ tấn công của đội bóng.

Amad Diallo gây thất vọng trong trận đấu với Nottingham Forest.

Màn trình diễn bạc nhược tại Old Trafford

Trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa này lẽ ra phải là sân khấu để Amad khẳng định giá trị, đặc biệt khi các đồng đội như Bruno Fernandes rực sáng với kỷ lục kiến tạo, hay Luke Shaw đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, 90 phút của cầu thủ người Bờ Biển Ngà chỉ là một chuỗi những quyết định sai lầm và sự yếu thế trong các pha tranh chấp.

Những con số thống kê sau trận là minh chứng rõ nét cho sự sa sút này. Cụ thể, Amad Diallo chỉ giành chiến thắng trong 4 trên tổng số 12 pha tranh chấp tay đôi. Đáng lưu ý, dù là một tiền đạo cánh, anh chỉ thực hiện thành công duy nhất 1 lần rê bóng sau 5 nỗ lực đột phá. Việc để mất bóng đến 8 lần cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tư duy chơi bóng trực diện trước hàng thủ Nottingham Forest.

Phong độ chạm đáy trong năm 2026

Nhìn rộng hơn, phong độ của Amad trong mùa giải 2025/2026 đang ở mức báo động. Trong 32 trận đấu đã qua, bản hợp đồng trị giá 37 triệu bảng này chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Đáng lo ngại hơn, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chưa có bất kỳ đóng góp trực tiếp nào vào bàn thắng kể từ khi bước sang năm mới 2026.

Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và khả năng đưa ra quyết định cuối cùng yếu kém đã khiến hành lang phải của Manchester United trở nên vô hại mỗi khi bóng đến chân tiền đạo này. Với một đội bóng có tham vọng trở lại vị thế kẻ thách thức danh hiệu, sự kiên nhẫn dành cho những quân bài thiếu hiệu quả như Amad dường như đã đi đến giới hạn.

Amad Diallo nhạt nhòa trong ngày vui của Manchester United.

Bài toán nhân sự cho mùa giải mới

Có thể thấy, Amad Diallo hiện chỉ phù hợp với vai trò phương án dự phòng. Xét trên những gì đã thể hiện, anh chắc chắn không nên là lựa chọn đá chính thường xuyên cho đội hình Manchester United trong mùa giải 2026/2027. Để giải quyết dứt điểm điểm yếu này, đội chủ sân Old Trafford cần những sự thay thế mang tính sát thương cao hơn.

Những cái tên như Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko đang được xem là hình mẫu về sự hiệu quả và tàn nhẫn mà "Quỷ đỏ" cần chiêu mộ. Trận thắng Nottingham Forest là lời chia tay đẹp của mùa giải tại Old Trafford, nhưng với riêng Amad Diallo, đó là lời cảnh báo đanh thép về tương lai bấp bênh tại Nhà hát của những Giấc mơ.