Amad Diallo ghi bàn phút 89, Bờ Biển Ngà hạ gục Ecuador tại World Cup 2026 Ngôi sao Amad Diallo tỏa sáng đúng lúc giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ecuador, đánh dấu ngày trở lại World Cup đầy cảm xúc sau 12 năm chờ đợi.

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador tại bảng E World Cup 2026 đã diễn ra kịch tính đến những giây cuối cùng. Khi tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa không bàn thắng tại Sân vận động Philadelphia, Amad Diallo đã xuất hiện để thay đổi định mệnh của trận đấu.

Phút 89 định mệnh và sự tỏa sáng của Amad Diallo

Phút 89, nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội ngay sát vòng cấm, Amad Diallo thực hiện cú dứt điểm một chạm đầy quyết đoán. Bóng đi cuộn vào góc xa khung thành, đánh bại hoàn toàn nỗ lực của thủ môn Hernan Galindez. Bàn thắng duy nhất của ngôi sao đang khoác áo Man Utd không chỉ mang về 3 điểm mà còn giải tỏa cơn khát chiến thắng của "Những chú Voi" sau hơn một thập kỷ vắng bóng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ecuador và sự nuối tiếc từ những khung gỗ

Trước khi Diallo ghi bàn, Ecuador mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đại diện Nam Mỹ đã chứng minh tại sao họ là một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất thế giới với lối đá lỳ lợm và thực dụng. Tuy nhiên, thần may mắn đã ngoảnh mặt với thầy trò HLV Sebastian Beccacece.

Ecuador chỉ để thủng lưới 5 bàn trong 18 trận đấu ở vòng loại.

Trong hiệp một, xà ngang đã hai lần cứu thua cho Bờ Biển Ngà. Phút 23, một cú dứt điểm sấm sét khiến thủ thành Yahia Fofana chỉ biết đứng nhìn nhưng bóng lại đi trúng khung gỗ. Đến phút 29, Alan Minda có pha thoát xuống thông minh và đệm lòng kỹ thuật, nhưng một lần nữa bóng lại tìm đến đúng xà ngang.

Cuộc chiến thể lực và chiến thuật đỉnh cao

Trận đấu không chỉ là những pha dứt điểm mà còn là cuộc chiến không khoan nhượng ở khu vực trung tuyến. Moises Caicedo phía Ecuador đã thể hiện vai trò "ông chủ" tuyến giữa với khả năng đánh chặn ấn tượng. Ngược lại, bộ ba Franck Kessie, Seko Fofana và Sangare của Bờ Biển Ngà đã sử dụng sức mạnh cơ bắp để đối trọng lại sự linh hoạt của đối thủ.

Ecuador có thể là một ngựa ô ở World Cup 2026.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn khi cả hai đội đều muốn có trọn vẹn điểm số trong ngày ra quân. Phút 67, cầu thủ vào sân thay người Gonzalo Plata tung cú sút xa đầy uy lực ở cự ly 20m, buộc thủ môn Yahia Fofana phải trổ tài cứu thua. Sự tập trung của hàng thủ Bờ Biển Ngà trong hiệp hai là tiền đề quan trọng để các ngôi sao trên hàng công có cơ hội kết liễu trận đấu ở phút cuối.

Thông số và đội hình thi đấu

Thắng lợi tối thiểu 1-0 giúp Bờ Biển Ngà tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu, tạo áp lực lớn lên ứng viên vô địch Đức. Đây là bước đệm quan trọng cho thầy trò HLV Emerse Fae trong mục tiêu giành vé vào vòng knock-out.

Thông tin Chi tiết Tỷ số Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador Ghi bàn Amad Diallo (89') Sân vận động Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Đội hình ra sân chính thức: