Amad Diallo ghi bàn phút 90 giúp Bờ Biển Ngà hạ Ecuador tại World Cup 2026 Ngôi sao Amad Diallo tỏa sáng rực rỡ ở phút cuối, mang về chiến thắng kịch tính 1-0 cho Bờ Biển Ngà trước Ecuador trong trận ra quân tại bảng E World Cup 2026.

Trận mở màn bảng E vòng chung kết FIFA World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản không thể cảm xúc hơn tại Philadelphia Stadium. Ngôi sao thuộc biên chế Manchester United, Amad Diallo, đã sắm vai người hùng với pha lập công quý giá ở phút 90, giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ khó chịu Ecuador.

Ecuador áp đảo và sự nghiệt ngã của khung gỗ

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, Ecuador đã áp đặt lối chơi pressing tầm cao sở trường, vốn là đặc sản giúp họ vượt qua vòng loại CONMEBOL khắc nghiệt. Hệ thống phòng ngự kiên cố của đội bóng Nam Mỹ không chỉ hóa giải các đợt lên bóng của "Những chú voi" mà còn tạo tiền đề cho những pha hãm thành liên tiếp.

Ecuador hai lần đưa bóng chạm xà ngang đối thủ.

Tiền đạo kỳ cựu Enner Valencia sớm đưa ra lời cảnh báo với pha dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải. Ngay sau đó, may mắn đã đứng về phía Bờ Biển Ngà khi cột dọc và xà ngang liên tiếp khước từ các cú nã đại bác từ xa của John Yeboah và Alan Minda. Sự lấn lướt của Ecuador khiến đại diện châu Phi phải lùi sâu phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

Sự thay đổi chiến thuật mang tính bước ngoặt

Bờ Biển Ngà dù lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng luôn tiềm ẩn hiểm họa từ tốc độ của Yan Diomande. Chính cầu thủ này đã có đường kiến tạo thuận lợi để Elye Wahi dứt điểm, nhưng một lần nữa khung gỗ lại rung chuyển, lần này là phía cầu môn của Ecuador. Nhận thấy sự bế tắc, huấn luyện viên Bờ Biển Ngà đã quyết định rút Wahi chơi mờ nhạt ra nghỉ, thay thế bằng những nhân tố có khả năng đột phá cao hơn.

Bước sang phút 90, khoảnh khắc bùng nổ đã xuất hiện. Trung vệ Wilfried Singo có pha dâng cao táo bạo bên hành lang phải trước khi thực hiện đường trả ngược thông minh vào tuyến hai. Amad Diallo có mặt đúng lúc, thực hiện cú sửa lòng chân trái kỹ thuật đưa bóng găm thẳng vào góc chết, khiến thủ thành Galindez hoàn toàn bất lực.

Amad Diallo lạnh lùng mang về 3 điểm cho Bờ Biển Ngà.

Chiến thắng lịch sử của Những chú voi

Nỗ lực muộn màng của Moises Caicedo và các đồng đội trong những phút bù giờ không đủ để xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Bờ Biển Ngà. Chiến thắng 1-0 không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đại diện châu Phi phá vỡ lời nguyền chưa bao giờ thắng trận ra quân tại các kỳ World Cup trong quá khứ.

Với kết quả này, Bờ Biển Ngà tạm thời chiếm ưu thế lớn tại bảng E. Trong khi đó, Ecuador sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong các lượt trận kế tiếp nếu muốn hiện thực hóa tham vọng tiến sâu tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.