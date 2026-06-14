Amad Diallo và World Cup 2026: Cơ hội vàng để lấy lại vị thế tại Manchester United Sau mùa giải khó khăn dưới thời Michael Carrick, Amad Diallo đặt kỳ vọng vào World Cup 2026 để tìm lại sự tự tin và củng cố vị thế trong đội hình Manchester United.

Mùa giải 2025/26 khép lại với những gam màu trầm mặc cho cá nhân Amad Diallo tại Old Trafford. Trong bối cảnh hàng công Manchester United có nhiều chuyển biến tích cực, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà lại đối mặt với giai đoạn khắc nghiệt nhất kể từ khi rời Atalanta với mức phí 37 triệu bảng. Tuy nhiên, kỳ World Cup 2026 sắp tới đang được kỳ vọng là bệ phóng hoàn hảo để ngôi sao 23 tuổi này tái khẳng định giá trị bản thân.

Áp lực từ băng ghế dự bị tại Old Trafford

Xuyên suốt chiến dịch vừa qua tại Ngoại hạng Anh, đóng góp của Amad Diallo chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn với 5 lần ghi dấu giày vào các bàn thắng. Việc HLV Michael Carrick thường xuyên xoay tua đội hình khiến Amad đánh mất sự ổn định và phải làm bạn với băng ghế dự bị trong thời gian dài. Thách thức cho tương lai của anh càng lớn hơn khi ban lãnh đạo đội bóng đang ráo riết tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho hành lang cánh.

Amad đã có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Niềm tin sắt đá từ HLV Michael Carrick

Dù các số liệu thống kê có phần giảm sút, Amad vẫn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn nhờ thái độ chuyên nghiệp. Anh hiện chỉ còn cách cột mốc 100 trận cho Manchester United đúng 3 lần ra sân, sở hữu 16 bàn thắng và 16 pha kiến tạo. Quan trọng hơn, HLV Michael Carrick vẫn luôn dành cho cậu học trò sự ủng hộ tuyệt đối.

Vị chiến lược gia này nhấn mạnh rằng giá trị của Amad không chỉ nằm ở những con số khô khan mà còn ở khả năng hy sinh vì tập thể và sự linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật. Niềm tin ấy đã được đền đáp phần nào ở giai đoạn cuối mùa, tiêu biểu là màn trình diễn rực sáng trong chiến thắng 3-0 trước Brighton, nơi Amad dẫn đầu các chỉ số tấn công và chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Amad Diallo cần tỏa sáng ở World Cup để củng cố vị thế tại Old Trafford.

World Cup 2026: Bệ phóng cho sự trở lại

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bờ Biển Ngà nằm cùng bảng với Đức, Curacao và Ecuador. Đây là bảng đấu vừa tầm để đại diện châu Phi phô diễn sức mạnh. Sự kết hợp giữa Amad Diallo và Yan Diomande (RB Leipzig) ở hai biên, hỗ trợ cho trung phong Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), hứa hẹn sẽ tạo nên một hàng công đầy bùng nổ trên đất Bắc Mỹ.

Lịch sử đã chứng minh khi có được sự tự tin, Amad là một ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm, như cách anh từng bùng nổ ở mùa giải 2024/25. Một kỳ World Cup thành công không chỉ giúp anh lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ mà còn là lời khẳng định đanh thép gửi tới Michael Carrick trước khi trở lại trung tâm huấn luyện Carrington để cạnh tranh một suất đá chính chính thức.