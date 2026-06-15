Amad Diallo và Yan Diomande rực sáng giúp Bờ Biển Ngà hạ gục Ecuador tại World Cup Bàn thắng phút 90 của Amad Diallo cùng màn trình diễn bùng nổ từ thần đồng Yan Diomande giúp đại diện châu Phi giành 3 điểm kịch tính trong ngày ra quân bảng E.

Trận mở màn bảng E World Cup giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador đã khép lại với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Dù chịu áp lực lớn trong phần lớn thời gian thi đấu, đại diện châu Phi đã chứng minh giá trị của chiều sâu đội hình khi những thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Emerse Fae mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 đầy quý giá.

Sự phung phí của Ecuador và bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Đại diện Nam Mỹ, Ecuador, đã có một hiệp thi đấu đầu tiên lấn lướt hoàn toàn. Đoàn quân áo vàng liên tục dồn ép và tạo ra những cơ hội rõ rệt, trong đó đáng chú ý nhất là hai pha dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang của John Yeboah và Alan Minda. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu kết thúc đã khiến Ecuador phải trả giá đắt trước bản lĩnh của "Những chú Voi".

Bờ Biển Ngà sở hữu những cầu thủ chạy cánh cực kỳ chất lượng.

Nhận thấy sự bế tắc, huấn luyện viên Emerse Fae đã tung ra những quân bài tẩy chiến thuật. Sự hiện diện của các ngôi sao từ băng ghế dự bị đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Phút 90, Wilfried Singo có pha dâng cao dũng mãnh bên hành lang cánh phải trước khi tung đường căng ngang loại bỏ hàng thủ đối phương. Amad Diallo, ngôi sao thuộc biên chế Manchester United, đã có mặt đúng lúc để thực hiện cú đệm lòng chân trái hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Diallo tỏa sáng đúng lúc giúp Bờ Biển Ngà có 3 điểm trọn vẹn ngày ra quân.

Yan Diomande: Cỗ máy rê bóng giá 130 triệu euro

Dù Diallo là người ghi bàn, nhưng giới chuyên môn và các tuyển trạch viên tại sân vận động đều phải ngả mũ trước màn trình diễn của Yan Diomande. Tài năng 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig đã biến hành lang cánh thành sàn diễn riêng với những thông số kỹ thuật ấn tượng.

Trong 90 phút góp mặt, Diomande đạt tỷ lệ qua người thành công 67% (4/6 lần) và có tới 80 lần chạm bóng. Khả năng xâm nhập vòng cấm của tiền đạo sinh năm 2006 này là cực kỳ đáng nể với 12 lần chạm bóng trong khu vực 16m50 của đối phương – cao nhất trên sân. Bên cạnh vai trò quấy phá, anh còn đóng vai trò trạm luân chuyển bóng với 5 lần tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội.

Hiệu quả đáng kinh ngạc của Amad Diallo

Ở phía đối diện, Amad Diallo cũng để lại dấu ấn đậm nét dù chỉ thi đấu 34 phút. Ngôi sao của Manchester United đạt tỷ lệ qua người thành công lên đến 83% và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên mục tiêu (xGOT) đạt 0.94. Hiệu suất đáng kinh ngạc này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tối đa của Diallo trong những thời điểm quyết định.

Cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng

Màn trình diễn chói sáng của Yan Diomande ngay trong lần đầu ra mắt World Cup đang khiến các ông lớn châu Âu sục sôi. Trước khi đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Diomande đã gây ấn tượng tại Bundesliga khi ghi 12 bàn thắng dù chỉ sở hữu chỉ số xG là 7.14, cho thấy kỹ năng dứt điểm vượt xa kỳ vọng.

Hiện tại, Liverpool và Manchester City đang là hai câu lạc bộ dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao trẻ này. Tuy nhiên, RB Leipzig đã phát đi thông điệp cứng rắn khi yêu cầu mức giá vượt quá 130 triệu euro. Với phong độ hiện tại, Diomande hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của một cuộc "chạy đua vũ trang" khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sau khi World Cup kết thúc.