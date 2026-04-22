Amanda Anisimova rút lui khỏi Madrid Open: Nốt trầm giữa nỗ lực tìm lại bản sắc Tay vợt người Mỹ Amanda Anisimova chính thức lỡ hẹn với Madrid Open do chấn thương chưa hồi phục, dù đang áp dụng liệu pháp điều trị tiên tiến sau đầu mùa giải 2026 đầy biến động.

Giữa bối cảnh người hâm mộ kỳ vọng vào một sự trở lại mạnh mẽ trong mùa đất nện, tay vợt Amanda Anisimova đã mang đến những thông tin trái ngược về cả phong thái cá nhân lẫn tình hình sức khỏe thực tế. Dù xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trong kỳ nghỉ ngắn ngày, thực trạng về khả năng thi đấu của cựu số 21 thế giới vẫn là một dấu hỏi lớn.

Nỗ lực hồi phục bằng công nghệ cao và thực tế phũ phàng

Chấn thương gặp phải tại Miami Open tiếp tục trở thành rào cản lớn đối với tay vợt 24 tuổi. Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, Anisimova đã chính thức tuyên bố rút lui khỏi Madrid Open, một giải đấu quan trọng để chạy đà cho Roland Garros. Trước đó, cô cũng đã phải bỏ lỡ Charleston Open vì lý do tương tự.

Để đẩy nhanh quá trình tái tạo mô, Anisimova tiết lộ cô đang áp dụng liệu pháp buồng oxy cao áp (HBOT) kết hợp chế độ nghỉ ngơi nghiêm ngặt. Đây là phương pháp điều trị hiện đại giúp tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, việc phải rút lui khỏi các giải đấu lớn liên tiếp cho thấy tình trạng chấn thương phức tạp hơn dự kiến ban đầu của đội ngũ y tế.

Hình ảnh ít ai nhận ra của Amanda Anisimova

Phong độ thiếu ổn định và bài toán nhân sự

Dưới góc nhìn chuyên môn, mùa giải 2026 của Anisimova là một bức tranh đầy mâu thuẫn. Cô sở hữu thành tích 11 chiến thắng và 6 trận thua, một con số phản ánh phong độ ở mức trung bình khá nhưng thiếu đi những điểm nhấn bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Điểm sáng lớn nhất tính đến hiện tại là lần lọt vào tứ kết Australian Open và bán kết tại Dubai Tennis Championships.

Thông số mùa giải 2026 Thành tích/Kết quả Tỷ lệ thắng - bại 11 - 6 Kết quả Australian Open Tứ kết Dubai Championships Bán kết Thành tích Sunshine Double Vòng 4

Sự chững lại tại chuỗi giải Sunshine Double, nơi cô không thắng nổi một set nào trước các đối thủ như Victoria Mboko hay Belinda Bencic, phản ánh sự thiếu ổn định về cả tâm lý lẫn chiến thuật. Đáng lưu ý, việc chia tay huấn luyện viên lâu năm ngay sau giải Miami càng khiến lộ trình chuyên môn của tay vợt người Mỹ trong giai đoạn quan trọng của mùa giải trở nên mông lung.

Sự cân bằng giữa hình thể và bản sắc thi đấu

Từng được truyền thông và người hâm mộ chú ý với những biệt danh liên quan đến ngoại hình, Anisimova đang nỗ lực chứng minh sự chuyên nghiệp vượt lên trên những yếu tố phi chuyên môn. Cô đã cải thiện đáng kể khả năng di chuyển và sự linh hoạt, vốn được xem là thách thức lớn đối với những tay vợt có thể trạng tương tự.

Anisimova từng trải qua giai đoạn khó khăn

Hình ảnh thư giãn trên mạng xã hội gần đây cho thấy một tâm thế tự tin và khả năng kiểm soát cơ thể tốt hơn. Đối với một vận động viên đỉnh cao, sự cân bằng giữa tinh thần và thể chất là chìa khóa để vượt qua những nốt trầm sự nghiệp. Tuy nhiên, để thực sự trở lại vị thế ứng cử viên vô địch cho các danh hiệu Grand Slam, Anisimova cần nhiều hơn những khoảnh khắc nghỉ dưỡng – đó là sự hiện diện bền bỉ và sức mạnh thực sự trên sân đấu đất nện.