Amazfit Bip Max nhận bản cập nhật mới: Thêm tính năng ghi âm và tối ưu chỉ số năng lượng Bản cập nhật firmware 3.12.03 mang đến cho Amazfit Bip Max khả năng ghi chú giọng nói khi tập luyện và hệ thống chỉ số HybridCharge mới, củng cố vị thế của mẫu smartwatch giá rẻ này.

Amazfit Bip Max đang trở thành tâm điểm trong phân khúc đồng hồ thông minh giá rẻ nhờ sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng như độ sáng màn hình 3.000 nits và khả năng hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến. Mới đây, Zepp Health đã chính thức tung ra bản cập nhật phần mềm mới, tập trung vào việc tinh chỉnh tính năng và tối ưu hóa trải nghiệm theo dõi sức khỏe cho người dùng.

Amazfit Bip Max nhận bản cập nhật phần mềm mới

Chi tiết bản cập nhật firmware 3.12.03

Bản cập nhật mới có số hiệu phiên bản 3.12.03 với dung lượng tải về khoảng 15,41 MB. Dù không thay đổi hoàn toàn giao diện người dùng, đợt nâng cấp này mang lại những cải tiến thực tế, giúp thiết bị hoạt động thông minh hơn thông qua hệ sinh thái Zepp Flow.

Đáng chú ý nhất là tính năng ghi âm ghi chú giọng nói ngay trong quá trình tập luyện. Cải tiến này cho phép người dùng lưu lại các ý tưởng, lời nhắc hoặc cảm xúc cá nhân mà không cần phải dừng lại hay lấy điện thoại ra khỏi túi. Bên cạnh đó, tính năng "Báo cáo buổi sáng" (Morning Report) cũng được mở rộng để cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về chất lượng giấc ngủ và thông tin thời tiết trong ngày, giúp người dùng chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động sắp tới.

Chuyển đổi sang HybridCharge: Xu hướng theo dõi năng lượng mới

Trong bản cập nhật lần này, Zepp Health đã thực hiện một thay đổi quan trọng về thuật ngữ: chỉ số BioCharge chính thức được đổi tên thành HybridCharge. Đây không đơn thuần là việc thay đổi tên gọi mà là cách Amazfit đồng bộ hóa với xu hướng chung của ngành thiết bị đeo, tương tự như các chỉ số năng lượng của Garmin.

HybridCharge là một điểm số năng lượng trực quan, được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau bao gồm:

Chất lượng giấc ngủ đêm trước.

Mức độ căng thẳng (stress) về cả thể chất lẫn tinh thần.

Cường độ hoạt động từ các bài tập và sinh hoạt hàng ngày.

Việc chuyển đổi này giúp người dùng dễ dàng hiểu được trạng thái năng lượng của cơ thể, từ đó đưa ra quyết định phù hợp về việc nên tập luyện cường độ cao hay dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục.

Sức mạnh phần cứng vượt trội trong tầm giá 100 USD

Dù có mức giá cạnh tranh, Amazfit Bip Max vẫn duy trì những lợi thế phần cứng mà hiếm đối thủ nào trong cùng phân khúc có được. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cốt lõi của thiết bị:

Thông số Chi tiết Độ sáng màn hình 3.000 cd/m² (nits) Bộ nhớ trong 4 GB Thời lượng pin Lên đến 20 ngày Tính năng đặc biệt Hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến, Zepp Flow Giá tham khảo Khoảng 100 USD

Với bộ nhớ trong 4 GB, người dùng có thể lưu trữ bản đồ ngoại tuyến để định vị mà không cần kết nối mạng, một tính năng cực kỳ hữu ích cho những người yêu thích chạy bộ hoặc đạp xe địa hình. Kết hợp với độ sáng màn hình cực cao, việc quan sát các chỉ số dưới ánh nắng gắt trở nên dễ dàng và chính xác hơn bao giờ hết.

Hiện tại, bản cập nhật đang được triển khai dần tới người dùng thông qua ứng dụng Zepp trên điện thoại thông minh. Người dùng được khuyến nghị đảm bảo pin đồng hồ trên 50% trước khi tiến hành nâng cấp để quá trình diễn ra suôn sẻ.