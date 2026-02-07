Amazfit Cheetah 2 Ultra nhận bản cập nhật mới: Nâng cấp bản đồ và tối ưu Apple Health Bản cập nhật firmware 6.1.206.1 mang đến cho Amazfit Cheetah 2 Ultra khả năng quản lý bản đồ linh hoạt, tính năng Grade-Adjusted Pace và đồng bộ dữ liệu HRV với Apple Health.

Amazfit vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm mới cho Cheetah 2 Ultra, dòng smartwatch cao cấp hướng đến đối tượng vận động viên chuyên nghiệp. Phiên bản firmware 6.1.206.1 không chỉ bổ sung các tính năng hỗ trợ tập luyện chuyên sâu mà còn cải thiện đáng kể khả năng tương tác với các thiết bị iOS.

The Cheetah 2 Ultra is getting a new software update

Quản lý bản đồ và lộ trình ngoại tuyến linh hoạt hơn

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trong đợt cập nhật này nằm ở hệ thống quản lý bản đồ. Người dùng Cheetah 2 Ultra hiện có thể kiểm soát quá trình tải xuống bản đồ với độ linh hoạt cao hơn, bao gồm việc tạm dừng các lượt tải đang hoạt động hoặc ưu tiên băng thông cho các khu vực địa lý cụ thể. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần tải nhanh một đoạn lộ trình ngắn trước khi tiếp tục với các tệp dữ liệu lớn hơn.

Bên cạnh đó, tính năng lập kế hoạch lộ trình ngoại tuyến (offline route planning) cũng được tinh chỉnh. Giờ đây, vận động viên có thể lưu trực tiếp các lộ trình vào bộ nhớ thiết bị mà không bắt buộc phải bắt đầu quá trình điều hướng ngay lập tức, giúp việc chuẩn bị trước các buổi tập luyện trở nên thuận tiện hơn.

Nâng cấp chỉ số tập luyện với Grade-Adjusted Pace

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho những người chạy bộ trên địa hình đồi núi, Amazfit đã tích hợp tính năng "Grade-Adjusted Pace" (Tốc độ điều chỉnh theo độ dốc). Thuật toán này sẽ quy đổi tốc độ chạy thực tế trên các đoạn đường dốc thành tốc độ tương đương trên mặt phẳng phẳng. Chỉ số này giúp vận động viên so sánh hiệu suất giữa các buổi tập ở các địa hình khác nhau một cách chính xác và khách quan hơn.

Tăng cường khả năng tương thích với hệ sinh thái Apple

Đối với người dùng iPhone, bản cập nhật mới mang lại sự cải thiện rõ rệt trong việc đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe. Amazfit Cheetah 2 Ultra hiện đã hỗ trợ đồng bộ dữ liệu biến thiên nhịp tim (HRV) trực tiếp với ứng dụng Apple Health. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ hồi phục và trạng thái căng thẳng của cơ thể sau các bài tập cường độ cao.

Ngoài ra, bản firmware 6.1.206.1 còn đi kèm với một loạt các cải tiến nhỏ nhưng thiết thực khác:

Tăng độ chính xác của cảm biến theo dõi độ cao.

Tối ưu hóa hiệu suất điều hướng tổng thể, giúp phản hồi nhanh hơn.

Cải thiện hiển thị văn bản và chỉ dẫn trong quá trình dẫn đường.

Thông số chi tiết bản cập nhật firmware

Thông số Chi tiết Phiên bản Firmware 6.1.206.1 Dung lượng tệp 19,72 MB Thiết bị áp dụng Amazfit Cheetah 2 Ultra Tính năng mới nổi bật Quản lý bản đồ, Grade-Adjusted Pace, Đồng bộ HRV với Apple Health

Hiện tại, bản cập nhật đã bắt đầu được triển khai tới người dùng tại khu vực Germany (Đức). Mặc dù Amazfit chưa công bố lộ trình phát hành toàn cầu chính thức, nhưng thông thường các bản cập nhật firmware sẽ sớm có mặt tại các thị trường khác trong vài tuần tới thông qua ứng dụng Zepp.