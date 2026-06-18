Amazfit Helio Strap Pro: Hệ thống cảm biến kép giúp tối ưu hóa hiệu suất tập luyện Amazfit Helio Strap Pro sử dụng cảm biến kép ở cổ tay và vùng eo để theo dõi độ ổn định cơ thể, cung cấp dữ liệu chuyên sâu mà không cần trả phí thuê bao hàng tháng.

Amazfit vừa chính thức giới thiệu Helio Strap Pro, một hệ thống theo dõi sức khỏe và luyện tập toàn diện, hứa hẹn thay đổi cách các vận động viên tiếp cận dữ liệu cơ thể. Thay vì chỉ là một chiếc vòng đeo tay đơn thuần, Helio Strap Pro được thiết kế như một hệ sinh thái cảm biến có khả năng đo lường các chỉ số sinh học và chuyển động ở mức độ chuyên sâu.

Amazfit Helio Strap Pro đi kèm với cảm biến chuyển động gắn ở vùng eo.

Cơ chế hoạt động của hệ thống cảm biến kép

Điểm khác biệt cốt lõi của Helio Strap Pro nằm ở sự kết hợp giữa hai thiết bị: Helio Core Motion HR và Helio Core Motion Waist. Trong đó, Helio Core Motion HR được đeo ở cổ tay hoặc bắp tay để thu thập dữ liệu nhịp tim chính xác. Điểm đột phá chính là cảm biến Helio Core Motion Waist đeo ở vùng eo, chuyên trách việc theo dõi các chuyển động và độ ổn định của thân người (torso) trong suốt quá trình tập luyện.

Hệ thống này cho phép thu thập dữ liệu đồng thời với các dòng đồng hồ thông minh tương thích như Amazfit Balance 3 hoặc Balance Ultra. Bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu từ nhiều vị trí trên cơ thể, Helio Strap Pro không chỉ cung cấp các chỉ số bề mặt như nhịp tim hay số bước chân, mà còn phân tích sâu hơn về tải trọng cơ bắp, độ ổn định của tư thế và chất lượng tổng thể của mỗi buổi tập.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất vận hành

Với cấu trúc hai thành phần, Helio Strap Pro hướng trực tiếp đến đối tượng là các vận động viên chuyên nghiệp và những người đam mê thể hình đòi hỏi sự khắt khe về dữ liệu. Thiết bị hỗ trợ hơn 60 chế độ thể thao khác nhau và đạt chuẩn kháng nước 5 ATM, cho phép người dùng sử dụng thoải mái ngay cả khi bơi lội.

Thông số Chi tiết Thành phần hệ thống Helio Core Motion HR & Helio Core Motion Waist Thời lượng pin (HR) 11 ngày Thời lượng pin (Waist) 40 ngày Chế độ thể thao Hơn 60 chế độ Kháng nước 5 ATM Khả năng tương thích Amazfit Balance 3, Balance Ultra

Đáng chú ý, thời lượng pin của hệ thống này rất ấn tượng. Cảm biến nhịp tim đeo tay có thể hoạt động liên tục trong 11 ngày, trong khi cảm biến vùng eo có thể duy trì lên tới 40 ngày chỉ với một lần sạc. Điều này giúp người dùng giảm bớt nỗi lo về việc phải sạc thiết bị thường xuyên trong các chu kỳ huấn luyện dài ngày.

Lợi thế cạnh tranh và tính sẵn có

So với các đối thủ trực tiếp như Whoop 5.0, Polar Loop hay Fitbit Air, Amazfit Helio Strap Pro sở hữu một lợi thế cực lớn về chi phí sử dụng. Thiết bị này tuân thủ triết lý không yêu cầu phí thuê bao hàng tháng (subscription-free). Người dùng chỉ cần mua thiết bị một lần và có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu chuyên sâu mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí định kỳ nào.

Dự kiến, Amazfit Helio Strap Pro sẽ bắt đầu mở bán trong vài tuần tới. Mặc dù mức giá cụ thể của phiên bản Pro chưa được công bố, nhưng bộ sản phẩm tiêu chuẩn sẽ bao gồm dây đeo cổ tay, cảm biến vùng eo, đai đeo eo, kẹp và bộ sạc đi kèm. Đây được xem là một giải pháp thay thế kinh tế và hiệu quả cho những ai muốn sở hữu một hệ thống phân tích thể thao chuyên nghiệp.