Amazfit T-Rex Dual Solar ra mắt cùng công nghệ sạc pin mặt trời hai mặt, pin tới 51 ngày Amazfit T-Rex Dual Solar trang bị màn hình AMOLED 3.000 nits, chống nước 10 ATM và kiến trúc pin mặt trời kép giúp duy trì thời gian hoạt động tối đa 51 ngày.

Amazfit vừa chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh chuyên dụng cho dã ngoại mang tên T-Rex Dual Solar. Thiết bị đánh dấu bước đột phá công nghệ khi trở thành mẫu smartwatch đầu tiên trên thế giới tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời ở cả hai mặt trước và sau, mang lại khả năng vận hành liên tục lên tới 51 ngày chỉ sau một chu kỳ sạc kết hợp tiếp xúc ánh sáng tự nhiên.

Amazfit ra mắt đồng hồ T-Rex Dual Solar

Cơ chế vận hành của hệ thống sạc năng lượng mặt trời hai mặt

Trọng tâm kỹ thuật tạo nên sự khác biệt của Amazfit T-Rex Dual Solar nằm ở kiến trúc thu nhận năng lượng ánh sáng kép. Thay vì chỉ đặt tấm quang điện xung quanh viền bezel hoặc ẩn dưới lớp kính hiển thị phía trước như các giải pháp truyền thống, nhà sản xuất đã bổ sung thêm một tấm pin mặt trời diện tích lớn hơn ở mặt lưng thiết bị.

Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa đáng kể hiệu suất chuyển đổi quang điện khi người dùng di chuyển ngoài trời. Về mặt vận hành độc lập, viên pin dung lượng 660 mAh tích hợp sẵn có thể cung cấp thời lượng sử dụng thông thường khoảng 21 ngày. Khi người đeo để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khoảng 3 giờ mỗi ngày qua mặt trước, tổng thời gian sử dụng được nâng lên 34 ngày.

Sản phẩm sở hữu công nghệ sạc hai mặt độc đáo

Đáng chú ý hơn, trong các tình huống dã ngoại hoặc thám hiểm kéo dài không có nguồn điện lưới, người dùng có thể chủ động lật mặt sau chứa tấm pin mặt trời lớn để hứng nắng trực tiếp 3 giờ mỗi ngày. Thao tác này cho phép thời lượng hoạt động của đồng hồ nhảy vọt lên mức tối đa 51 ngày, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo cạn pin ở môi trường khắc nghiệt.

Khả năng hiển thị và các trang bị thực chiến cho môi trường khắc nghiệt

Bên cạnh hệ thống sạc kép, Amazfit T-Rex Dual Solar được trang bị màn hình AMOLED kích thước 1.32 inch với độ phân giải cao. Tấm nền này đạt độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits, kết hợp cùng lớp kính bảo vệ Sapphire chống trầy xước, đảm bảo khả năng hiển thị thông tin rõ ràng và chuẩn xác dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt.

Đồng hồ có nhiều tính năng cao cấp

Để đáp ứng các yêu cầu vận động cường độ cao, thiết bị tích hợp khả năng chống nước đạt chuẩn 10 ATM, hỗ trợ đàm thoại trực tiếp qua kết nối Bluetooth và bổ sung hệ thống đèn pin LED siêu sáng phục vụ định hướng hoặc cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp. Đồng hồ cũng hỗ trợ theo dõi hơn 180 chế độ tập luyện thể thao chuyên nghiệp.

Bảng thông số kỹ thuật tổng hợp của Amazfit T-Rex Dual Solar

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình AMOLED 1.32 inch, độ sáng tối đa 3.000 nits, kính Sapphire Dung lượng pin 660 mAh Thời lượng pin cơ bản Khoảng 21 ngày (chế độ tiêu chuẩn) Thời lượng kèm sạc mặt trước Khoảng 34 ngày (phơi nắng 3 giờ/ngày) Thời lượng kèm sạc mặt sau Lên đến 51 ngày (phơi nắng 3 giờ/ngày) Kháng nước 10 ATM Tính năng bổ trợ Hơn 180 chế độ thể thao, đàm thoại Bluetooth, đèn pin LED Giá niêm yết 650 USD (khoảng 16,89 triệu đồng)

Giá bán và định vị thị trường

Hiện tại, Amazfit T-Rex Dual Solar được mở bán đầu tiên tại thị trường Mỹ với mức giá niêm yết 650 USD (tương đương khoảng 16,89 triệu đồng). Thiết bị xuất xưởng với phiên bản màu Đen Basalt đi kèm dây đeo chất liệu silicon chuyên dụng cho hoạt động dã ngoại.