Amazon Luna bổ sung 3 tựa game miễn phí mới cho thành viên Prime Amazon vừa cập nhật danh mục trò chơi trên nền tảng đám mây Luna với 3 cái tên mới: Poly Vita, Escape Academy và Framed Collection. Các thành viên Prime có thể nhận và sở hữu vĩnh viễn những trò chơi này nếu thực hiện trước ngày 19/08.

Amazon vừa chính thức bổ sung ba tựa game mới vào dịch vụ chơi game đám mây Luna, mang đến những trải nghiệm đa dạng từ giải đố thư giãn đến thử thách thoát hiểm kịch tính. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của gã khổng lồ công nghệ nhằm gia tăng giá trị cho gói đăng ký Prime, cho phép người dùng tiếp cận các nội dung chất lượng cao mà không cần sở hữu phần cứng chuyên dụng mạnh mẽ.

Amazon Luna's logo.

Danh mục trò chơi mới: Từ giải đố nghệ thuật đến hành động kịch tính

Đợt cập nhật lần này tập trung vào các tựa game có lối chơi sáng tạo và được đánh giá cao bởi cộng đồng game thủ. Ba cái tên vừa xuất hiện bao gồm: Poly Vita, Framed Collection và Escape Academy.

Poly Vita: Hành trình tìm lại mảnh ghép linh hồn

Poly Vita (được phát hành thông qua Legacy Games) là một tựa game giải đố mang phong cách thư giãn. Người chơi sẽ đồng hành cùng Maya, một lữ khách bị lạc trong thế giới giấc mơ. Nhiệm vụ cốt lõi là thiết lập các lối đi an toàn trên từng cấp độ để giúp Maya thu thập các mảnh ghép linh hồn đã mất và thức tỉnh.

Lối chơi của Poly Vita đòi hỏi sự tính toán cẩn thận trong việc đặt các ô gạch để tạo thành đường đi. Với đồ họa tối giản nhưng đầy tính nghệ thuật, đây là lựa chọn phù hợp cho những ai tìm kiếm một trải nghiệm chơi game nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thử thách trí tuệ.

Framed Collection: Định nghĩa lại cách kể chuyện trong game

Framed Collection (từ GOG) là một bộ sưu tập bao gồm cả hai phần: Framed và Framed 2. Đây là những tựa game giải đố từng giành được nhiều giải thưởng nhờ cơ chế kể chuyện độc nhất vô nhị. Thay vì điều khiển nhân vật trực tiếp, người chơi sẽ đóng vai trò như một biên tập viên truyện tranh.

Bằng cách sắp xếp lại thứ tự các khung hình trong một trang truyện hoạt họa, bạn sẽ thay đổi diễn biến của câu chuyện. Mỗi sự thay đổi vị trí khung hình đều dẫn đến những kết quả khác nhau: từ những cuộc tẩu thoát ngoạn mục, những vụ trộm thất bại cho đến những tình tiết bất ngờ đầy hài hước. Sự kết hợp giữa giải đố và tương tác cốt truyện khiến Framed Collection trở thành một trong những trải nghiệm sáng tạo nhất trên nền tảng Luna.

Escape Academy: Thử thách kỹ năng thoát hiểm

Khác với hai tựa game trên, Escape Academy (từ Epic Games Store) đưa người chơi vào vai một học viên tại ngôi trường chuyên đào tạo những bậc thầy thoát hiểm hàng đầu thế giới. Trò chơi mô phỏng trải nghiệm phòng thoát hiểm (escape room) thực tế với độ phức tạp cao.

Người chơi sẽ phải đối mặt với hàng loạt thử thách đa dạng, từ việc hack hệ thống máy tính, gỡ bom cho đến việc thoát khỏi những tòa tháp đang bị ngập lụt trong thời gian giới hạn. Escape Academy hỗ trợ cả chế độ chơi đơn và chơi hiệp đồng (co-op) hai người, thông qua kết nối mạng hoặc chơi trực tiếp trên cùng một thiết bị.

Điều kiện nhận game và thời hạn sở hữu

Một điểm quan trọng mà người dùng Prime cần lưu ý là thời hạn để nhận các tựa game này. Theo thông báo từ Amazon, cả ba trò chơi sẽ có sẵn trên Luna cho đến hết ngày 19/08. Nếu người dùng thực hiện việc xác nhận (claim) các tựa game này trước thời hạn nêu trên, chúng sẽ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn trong thư viện trò chơi của họ.

Việc liên tục bổ sung các trò chơi từ những đối tác uy tín như Legacy Games, GOG và Epic Games Store cho thấy Amazon đang thực hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn cung nội dung, biến Luna thành một đối thủ đáng gờm trong thị trường chơi game đám mây hiện nay.