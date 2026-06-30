Amazon Luna cập nhật 4 trò chơi mới cho thành viên Prime cuối tháng 6 Amazon vừa bổ sung 4 tựa game mới vào dịch vụ Luna, bao gồm các thể loại từ roguelike đến chiến thuật chuyên sâu. Thành viên Prime có thể trải nghiệm ngay trước khi hết hạn nhận thưởng.

Amazon tiếp tục mở rộng danh mục trò chơi trên nền tảng đám mây Luna (trước đây là Prime Gaming) bằng việc bổ sung 4 tựa game mới. Động thái này nhằm gia tăng giá trị cho gói đăng ký Prime, cho phép người dùng tiếp cận nhiều nội dung giải trí đa dạng mà không tốn thêm chi phí.

Amazon Luna's logo.

Chi tiết các tựa game mới được bổ sung

Trong đợt cập nhật này, Amazon tập trung vào các trò chơi có tính chơi lại cao và lối chơi mang tính chiến thuật. Dưới đây là thông số và đặc điểm chính của 4 tựa game vừa ra mắt:

Tên trò chơi Thể loại Nền tảng cung cấp Space Grunts: Chrono Shard Roguelike / Chiến thuật Epic Games Store Please, Touch The Artwork Giải đố (Puzzle) Legacy Games Terraforming Mars Chiến thuật / Mô phỏng Amazon Games Lost Eidolons: Veil of the Witch Tactical RPG / Roguelite Amazon Games

1. Space Grunts: Chrono Shard

Đây là một tựa game roguelike nhịp độ nhanh, kết hợp giữa chiến đấu theo lượt và cơ chế thao túng thời gian. Người chơi sử dụng vật phẩm đặc biệt mang tên Chrono Shard để quay ngược thời gian. Điểm độc đáo nằm ở chỗ, dù thời gian quay lại, các vật phẩm hoặc thay đổi môi trường từ lượt trước vẫn được giữ nguyên, tạo ra lợi thế cho những lần thử tiếp theo. Game còn tích hợp hệ thống chế tạo vũ khí và cây kỹ năng đa dạng.

2. Please, Touch The Artwork

Dành cho những người chơi tìm kiếm trải nghiệm thư giãn, tựa game giải đố này cung cấp hơn 160 cấp độ được thiết kế thủ công dựa trên các tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Trò chơi chia làm ba phần chính: tái tạo tranh vẽ bằng cách sắp xếp đường nét và màu sắc; khám phá mê cung để thu thập các mảnh thơ; và dẫn dắt hai nhân vật hình vuông vượt qua các chướng ngại vật để đoàn tụ.

3. Terraforming Mars

Đây là phiên bản chuyển thể kỹ thuật số của trò chơi bàn cờ (board game) nổi tiếng cùng tên. Người chơi sẽ điều hành các tập đoàn lớn cạnh tranh để biến Sao Hỏa thành nơi có thể sinh sống được. Các nhiệm vụ kỹ thuật bao gồm tăng nhiệt độ, tạo ra đại dương và bổ sung oxy, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Yếu tố cạnh tranh được đẩy lên cao khi các tập đoàn đối thủ có thể can thiệp vào kế hoạch của bạn.

4. Lost Eidolons: Veil of the Witch

Tựa game nhập vai chiến thuật này sử dụng hệ thống chiến đấu trên lưới (grid-based). Người chơi điều khiển một đội hình gồm 5 nhân vật, trong đó việc tính toán vị trí và hiệu ứng nguyên tố đóng vai trò then chốt để giành chiến thắng. Với hơn 200 kỹ năng có thể mở khóa và các bản đồ được tạo ngẫu nhiên, mỗi lần chơi đều mang lại trải nghiệm mới mẻ. Hệ thống nâng cấp vĩnh viễn giúp đội hình mạnh dần lên sau mỗi lần thất bại.

Lưu ý về thời hạn trải nghiệm

Tương tự như các đợt cập nhật trước, các trò chơi này không tồn tại vĩnh viễn trong kho miễn phí của Prime. Amazon quy định thời hạn cụ thể cho từng tựa game. Người dùng cần thực hiện thao tác "claim" (nhận game) trước khi thời gian hết hạn để có thể tiếp tục trải nghiệm trên nền tảng đám mây.

Việc Amazon liên tục cập nhật các tựa game chất lượng từ nhiều cửa hàng khác nhau như Epic Games Store hay Legacy Games cho thấy tham vọng củng cố hệ sinh thái Luna trong thị trường Cloud Gaming đang ngày càng cạnh tranh.