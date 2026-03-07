Amazon Luna tháng 7/2026: Chi tiết 12 tựa game miễn phí và lộ trình nhận quà cho thành viên Prime Amazon công bố 12 game miễn phí cho thành viên Prime tháng 7/2026. Các trò chơi được phân phối qua Epic Games Store và GOG theo lộ trình cụ thể hàng tuần.

Amazon vừa chính thức công bố danh sách trò chơi miễn phí dành cho các thành viên đăng ký dịch vụ Prime trong tháng 7/2026. Thông qua nền tảng Luna (trước đây là Prime Gaming), người dùng sẽ có cơ hội sở hữu tổng cộng 12 tựa game đa dạng về thể loại, từ hành động, chiến thuật đến giải đố. Đây là một phần trong chiến lược duy trì hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng của gã khổng lồ thương mại điện tử, bên cạnh các đặc quyền về vận chuyển nhanh và Prime Video.

Amazon Luna July 2026 lineup.

Cơ chế phân phối và các nền tảng liên kết

Điểm đáng lưu ý trong đợt phát hành lần này là Amazon không cung cấp mã kích hoạt (key) trên Steam. Thay vào đó, các trò chơi sẽ được phân phối thông qua những nền tảng đối tác như Epic Games Store, GOG, Legacy Games hoặc ứng dụng Amazon Games App dành cho máy tính. Điều này yêu cầu người dùng phải thực hiện liên kết tài khoản Amazon Prime với các nền tảng tương ứng để nhận game.

Chiến lược phân phối của Amazon trong tháng 7/2026 tiếp tục duy trì hình thức "nhả hàng" dần theo tuần thay vì phát hành toàn bộ cùng lúc. Cụ thể, có 3 tựa game đã sẵn sàng để nhận ngay từ đầu tháng, trong khi các trò chơi còn lại sẽ lần lượt xuất hiện vào các ngày thứ Năm hàng tuần. Một khi đã được thêm vào thư viện trong thời hạn quy định, người chơi sẽ được sở hữu các tựa game này vĩnh viễn ngay cả khi gói Prime hết hạn (đối với các game nhận qua GOG hoặc Epic).

Chi tiết danh sách game và lộ trình phát hành

Danh sách tháng này bao gồm nhiều tựa game nhận được đánh giá tích cực trên các hệ thống phân phối lớn. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết tên game, ngày bắt đầu cho phép nhận và nền tảng phân phối:

Tên trò chơi Ngày bắt đầu Nền tảng Đánh giá (Steam) CyClones 02/07 GOG Hỗn hợp LoneStar 02/07 Epic Games Store Rất tích cực Symphony of War: The Nephilim Saga 02/07 Epic Games Store Rất tích cực Still There 09/07 GOG Rất tích cực Regular Factory: Escape Room 09/07 GOG Rất tích cực Poly Vita 16/07 Legacy Games Tích cực Framed Collection 16/07 GOG Rất tích cực Escape Academy 16/07 Epic Games Store Rất tích cực In Sound Mind 23/07 Amazon Games App Rất tích cực Mystic Academy: Escape Room 23/07 GOG Khá tích cực Zoria: Age of Shattering 30/07 GOG Khá tích cực Weakless 30/07 GOG Khá tích cực

Phân tích chất lượng các tựa game tiêu biểu

Trong danh sách này, LoneStar và Symphony of War: The Nephilim Saga là hai cái tên đáng chú ý nhất đối với cộng đồng game thủ. Cả hai đều sở hữu mức đánh giá "Rất tích cực" trên Steam, phản ánh chất lượng nội dung và lối chơi ổn định. Nếu LoneStar mang đến trải nghiệm roguelike xây dựng tàu vũ trụ độc đáo, thì Symphony of War lại là một món quà tuyệt vời cho những tín đồ của dòng game chiến thuật dàn trận cổ điển.

Ngoài ra, nhóm game giải đố như Escape Academy hay Framed Collection cũng hứa hẹn mang lại những giờ giải trí trí tuệ chất lượng cao. Việc Amazon tập trung vào các tựa game có đánh giá cao từ cộng đồng cho thấy hãng đang nỗ lực nâng cao giá trị thực tế của gói Prime, thay vì chỉ cung cấp các trò chơi kém tên tuổi.

Lưu ý quan trọng cho người dùng Prime

Để nhận các trò chơi này, người dùng cần truy cập vào trang chủ của Amazon Luna, đăng nhập tài khoản Prime và chọn mục "Claim". Một điểm quan trọng cần ghi nhớ là mỗi trò chơi đều có thời hạn nhận (deadline) riêng biệt. Nếu người dùng bỏ lỡ khoảng thời gian này, trò chơi sẽ không còn khả dụng để nhận miễn phí. Tuy nhiên, một khi đã hoàn tất quy trình nhận game thành công, trò chơi sẽ nằm trong thư viện của bạn vĩnh viễn.

Việc chuyển đổi tên gọi từ Prime Gaming sang Luna cũng cho thấy tham vọng của Amazon trong việc đồng nhất các dịch vụ trò chơi của mình. Không chỉ dừng lại ở việc tặng game tải về, Luna còn cung cấp khả năng chơi game trên đám mây (cloud gaming), cho phép thành viên Prime trải nghiệm một số tựa game trực tiếp trên trình duyệt hoặc các thiết bị hỗ trợ mà không cần phần cứng mạnh mẽ.