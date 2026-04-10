Amazon ra mắt máy đọc sách Kindle thế hệ mới: Tốc độ lật trang tăng 30%, thêm bản vỏ nhôm Máy đọc sách Kindle mới của Amazon nâng cấp hiệu năng giúp thao tác nhanh hơn 30%, viền màn hình phẳng cùng tùy chọn khung vỏ nhôm cao cấp dung lượng đến 32 GB.

Amazon vừa chính thức giới thiệu dòng máy đọc sách Kindle thế hệ mới với những nâng cấp quan trọng tập trung vào hiệu năng xử lý, ngôn ngữ thiết kế phẳng hiện đại và lần đầu tiên mang chất liệu kim loại cao cấp lên phân khúc máy đọc sách tiêu chuẩn.

Nâng cấp tốc độ phản hồi và ngôn ngữ thiết kế phẳng

Trọng tâm của đợt làm mới lần này nằm ở trải nghiệm đọc thực tế. Nhờ phần cứng được tối ưu, Kindle thế hệ mới sở hữu tốc độ lật trang và độ nhạy phản hồi giao diện nhanh hơn 30% so với phiên bản tiền nhiệm, giúp việc điều hướng thư viện sách và chuyển trang diễn ra mượt mà hơn đáng kể.

Về khả năng hiển thị, thiết bị duy trì kích thước màn hình 6 inch với mật độ điểm ảnh 300 ppi quen thuộc, đảm bảo độ sắc nét cao cho văn bản và hình ảnh hiển thị. Đáng chú ý, phần viền màn hình đã được xử lý làm phẳng hơn, mang lại diện mạo liền mạch tương tự các dòng sản phẩm ở phân khúc trên như Kindle Paperwhite hay Kindle Colorsoft.

Hai phiên bản phần cứng đáp ứng nhu cầu chuyên biệt

Amazon mang tới cho người dùng hai tùy chọn phiên bản với mức giá và trang bị kỹ thuật có sự phân hóa rõ ràng:

Phiên bản tiêu chuẩn (giá 149 USD): Sở hữu bộ nhớ trong 16 GB, cung cấp hai tùy chọn màu sắc là Ube và Graphite. Phiên bản này vẫn duy trì hình thức hiển thị quảng cáo ở màn hình khóa.

Sở hữu bộ nhớ trong 16 GB, cung cấp hai tùy chọn màu sắc là Ube và Graphite. Phiên bản này vẫn duy trì hình thức hiển thị quảng cáo ở màn hình khóa. Phiên bản cao cấp (giá 189 USD): Đánh dấu bước chuyển lớn khi lần đầu tiên trang bị lớp vỏ nhôm sang trọng cho dòng máy cơ bản. Phiên bản này tăng dung lượng lưu trữ lên 32 GB, loại bỏ hoàn toàn quảng cáo và tích hợp khả năng kết nối phụ kiện thông qua kết cấu nam châm.

Thông số Phiên bản tiêu chuẩn Phiên bản cao cấp Giá bán công bố 149 USD 189 USD Chất liệu vỏ Nhựa tiêu chuẩn Vỏ nhôm cao cấp Dung lượng lưu trữ 16 GB 32 GB Màn hình 6 inch, 300 ppi 6 inch, 300 ppi Quảng cáo màn khóa Có Không Hỗ trợ phụ kiện nam châm Không Có

Áp lực cạnh tranh từ thế hệ tiền nhiệm

Dù sở hữu cải tiến đáng giá về tốc độ và chất liệu hoàn thiện, Kindle thế hệ mới vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ chính phiên bản Kindle 2024. Với mức giá 125 USD cho gói Essentials Bundle (đã đi kèm bao da bảo vệ), mẫu máy đời cũ vẫn là giải pháp kinh tế khi cung cấp cùng kích thước màn hình 6 inch (300 ppi), đèn nền cải tiến và thời lượng pin duy trì tới 6 tuần.

Nhìn chung, mẫu máy tiền nhiệm tiếp tục là lựa chọn hợp lý cho người dùng ưu tiên tối ưu chi phí đầu tư ban đầu, trong khi Kindle thế hệ mới hướng thẳng tới những độc giả cần tốc độ phản hồi nhạy bén và độ hoàn thiện cao cấp từ chất liệu vỏ nhôm.