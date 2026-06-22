AMD có thể tăng giá card đồ họa thêm 15% do tác động từ cơn sốt AI toàn cầu Thị trường GPU tiếp tục biến động khi AMD dự kiến điều chỉnh giá bán card đồ họa Radeon tăng từ 10-15% trong nửa cuối năm 2026 do tình trạng khan hiếm linh kiện bộ nhớ.

Thị trường card đồ họa (GPU) dành cho người tiêu dùng đang đứng trước một đợt tăng giá mới. Theo các báo cáo mới nhất, AMD đang chuẩn bị điều chỉnh tăng giá bán các dòng sản phẩm của mình trong nửa cuối năm 2026. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ nhu cầu khổng lồ về trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực cực lớn lên chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn toàn cầu.

AMD được cho là đang lên kế hoạch cho một đợt tăng giá card đồ họa mới.

"Thuế AI" và tình trạng khan hiếm bộ nhớ băng thông cao

Cơn sốt xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đã khiến các nhà sản xuất bán dẫn thay đổi ưu tiên sản xuất. Thay vì tập trung vào RAM tiêu chuẩn và VRAM cho card đồ họa phổ thông, các nhà máy đang dồn lực cho bộ nhớ băng thông cao (HBM) – loại linh kiện có biên lợi nhuận rất cao và là thành phần không thể thiếu trong các máy chủ AI.

Sự chuyển dịch này tạo ra một loại "thuế AI" gián tiếp lên người dùng cuối. Khi nguồn cung chip nhớ cho GPU truyền thống bị thu hẹp, chi phí sản xuất tăng lên, dẫn đến việc các hãng sản xuất như AMD buộc phải điều chỉnh giá niêm yết (MSRP) và làm chậm lộ trình ra mắt các sản phẩm mới.

Chi tiết mức tăng giá dự kiến cho dòng Radeon

Theo dữ liệu từ Gazlog, mức tăng giá của AMD dự kiến sẽ rơi vào khoảng 10-15%, bắt đầu áp dụng từ tháng 7/2026 trở đi. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dùng, đặc biệt là với các dòng card đồ họa có dung lượng VRAM lớn.

Mẫu card đồ họa Giá niêm yết (MSRP) Giá thị trường hiện tại Mức tăng dự kiến (15%) Radeon RX 9070 XT 599 USD 600 - 700 USD + 90 - 105 USD

Hiện tại, mẫu flagship Radeon RX 9070 XT đang có giá thực tế dao động từ 600 USD đến 700 USD do tình trạng khan hàng. Nếu mức tăng 15% được áp dụng, người dùng có thể phải trả thêm hơn 100 USD cho cùng một mẫu sản phẩm vào cuối năm nay.

So sánh với đối thủ Nvidia

Tình trạng tăng giá không chỉ giới hạn ở AMD. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng có sự khác biệt do công nghệ bộ nhớ sử dụng. Trong khi các dòng card cao cấp của Nvidia như RTX 5090 sử dụng chuẩn GDDR7 đắt đỏ hơn, AMD vẫn đang trung thành với GDDR6 cho nhiều dòng sản phẩm của mình.

Dù vậy, giá của RTX 5090 hiện đã vượt xa mức MSRP 1,999 USD, với nhiều đơn vị bán lẻ niêm yết mức giá lên tới 4,000 USD (tăng gần 100%). Sự chênh lệch này cho thấy áp lực nguồn cung đang đè nặng lên toàn bộ ngành công nghiệp phần cứng máy tính, không phân biệt phân khúc.

Tầm nhìn thị trường đến năm 2028

Các chuyên gia phân tích dự báo rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài cho đến năm 2028. Điều này đồng nghĩa với việc hy vọng về một đợt giảm giá sâu cho các dòng card đồ họa Radeon hay GeForce trong tương lai gần là rất thấp.

Mặc dù thông tin về đợt tăng giá của AMD vẫn cần thêm những xác nhận chính thức từ hãng, nhưng dựa trên diễn biến thực tế của thị trường bán dẫn trong vài tháng qua, đây được xem là một kịch bản có tính khả thi cao. Người dùng đang có ý định nâng cấp hệ thống có lẽ nên cân nhắc thực hiện sớm trước khi làn sóng tăng giá mới chính thức đổ bộ vào nửa cuối năm nay.