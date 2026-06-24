AMD Ryzen AI 9 HX 470 đối đầu HX 370: Hiệu năng thực tế gây tranh cãi Những thử nghiệm thực tế cho thấy chip Ryzen AI 9 HX 470 mới của AMD chỉ nhanh hơn phiên bản tiền nhiệm HX 370 khoảng 7%, trong khi cấu hình đồ họa Radeon 890M vẫn giữ nguyên.

Thị trường máy tính xách tay và mini PC đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dòng chip Ryzen AI 9 HX 470 mới, được AMD kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của Ryzen AI 9 HX 370 ra mắt trước đó. Tuy nhiên, các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark) thực tế trên dòng chip mã Gorgon Point này đang đặt ra dấu hỏi lớn về giá trị nâng cấp thực sự đối với người dùng cuối.

AMD Ryzen AI 9 HX 470 được xem là phiên bản đổi tên của Ryzen AI 9 HX 370

Sức mạnh thực tế: Chênh lệch không đáng kể

Dựa trên dữ liệu từ các thiết bị mới ra mắt như mini PC Bosgame VTA-439, Ryzen AI 9 HX 470 chỉ cho thấy mức tăng trưởng hiệu năng khiêm tốn. Cụ thể, con chip này nhanh hơn khoảng 7% so với mức trung bình của Ryzen AI 9 HX 370 trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm. Đáng chú ý, khi so sánh với các mẫu laptop gaming sử dụng chip HX 370 có hệ thống tản nhiệt tối ưu, khoảng cách này bị thu hẹp xuống chỉ còn khoảng 1%.

Về mặt thông số kỹ thuật, cả hai bộ vi xử lý đều chia sẻ nhiều đặc điểm tương đồng. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc HX 470 được tinh chỉnh để đạt mức xung nhịp mục tiêu cao hơn một chút, trong khi các tính năng cốt lõi và kiến trúc đồ họa tích hợp vẫn được giữ nguyên.

Tiêu chí kiểm tra Ryzen AI 9 HX 470 (Bosgame VTA-439) Ryzen AI 9 HX 370 (Trung bình) Cinebench R23 (Đa nhân) 23.997 điểm 20.658 điểm Cinebench R23 (Đơn nhân) 2.091 điểm 2.011 điểm Geekbench 6.7 (Đơn nhân) 3.000 điểm 2.886 điểm 3DMark Fire Strike Graphics 9.760 điểm 8.839 điểm

Đồ họa Radeon 890M: Không có sự đột phá

Một trong những điểm gây thất vọng nhất đối với những người mong chờ sự đột phá là hiệu năng xử lý đồ họa. Cả Ryzen AI 9 HX 470 và HX 370 đều sử dụng nhân đồ họa tích hợp Radeon 890M. Các bài thử nghiệm trên phần mềm 3DMark cho thấy kết quả gần như tương đương, không mang lại lợi thế rõ rệt nào cho dòng chip mới trong các tác vụ chơi game hay xử lý hình ảnh phức tạp.

Thực tế này củng cố nhận định rằng Ryzen AI 9 HX 470 thực chất là một phiên bản "đổi tên" (rebrand) hơn là một thế hệ kế nhiệm hoàn toàn mới với những cải tiến về mặt kiến trúc.

Lời khuyên cho người dùng và xu hướng thị trường

Việc AMD tung ra phiên bản làm mới với hiệu năng chênh lệch thấp thường nhằm mục đích duy trì sức hút thương mại và điều chỉnh phân khúc giá. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng thông minh, đây lại là cơ hội để tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Người mua đang có ý định nâng cấp máy tính nên cân nhắc lựa chọn các hệ thống chạy chip Ryzen AI 9 HX 370 thế hệ cũ. Với hiệu năng thực tế gần như tương đương nhưng mức giá thường dễ tiếp cận hơn, HX 370 vẫn là giải pháp có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành (P/P) tốt hơn hẳn so với việc chi thêm tiền cho cái tên mới HX 470.

Sự khác biệt về hiệu năng giữa hai dòng chip này sẽ khó có thể nhận ra trong hầu hết các tác vụ sử dụng hàng ngày, từ làm việc văn phòng đến giải trí đa phương tiện. Chỉ những người dùng thực sự cần tối ưu hóa từng phần trăm sức mạnh trong các tác vụ chuyên sâu mới có thể thấy được ý nghĩa của mức chênh lệch 7% nói trên.