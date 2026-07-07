AMD Ryzen AI Halo: Mini PC 4.000 USD thách thức card đồ họa RTX 4070 AMD sắp tung ra mẫu mini PC Ryzen AI Halo trang bị APU Strix Halo mạnh mẽ, hỗ trợ 128GB VRAM dùng chung và hiệu năng tương đương GPU RTX 4070 Laptop.

Thị trường máy tính siêu nhỏ (mini PC) chuẩn bị đón nhận một "quái vật" hiệu năng mới từ AMD mang tên Ryzen AI Halo. Với mức giá niêm yết lên tới 3.999 USD (khoảng 102 triệu đồng), thiết bị này không chỉ là một chiếc máy tính chơi game cao cấp mà còn được định vị như một trạm làm việc AI (AI workstation) di động đầy quyền năng.

Mẫu mini PC AMD Ryzen AI Halo sở hữu thiết kế tối ưu cho các tác vụ nặng.

Sức mạnh từ kiến trúc Strix Halo và 128GB VRAM

Trái tim của hệ thống là bộ vi xử lý APU Ryzen AI Max+ 395, thuộc dòng Strix Halo mới nhất của AMD. Điểm đột phá lớn nhất nằm ở chip đồ họa tích hợp (iGPU) Radeon 8060S với 40 đơn vị tính toán (CUs). Đây là con số chưa từng có đối với một bộ vi xử lý tích hợp, cho phép nó xử lý các tác vụ đồ họa phức tạp mà không cần đến card đồ họa rời cồng kềnh.

Đáng chú ý, hệ thống này hỗ trợ bộ nhớ VRAM dùng chung lên tới 128GB. Việc sở hữu dung lượng bộ nhớ khổng lồ giúp Ryzen AI Halo trở thành lựa chọn lý tưởng để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tại chỗ (local), một nhiệm vụ vốn đòi hỏi tài nguyên phần cứng cực kỳ khắt khe mà các dòng máy tính phổ thông khó lòng đáp ứng.

Hiệu năng thực tế: Ngang tầm GPU rời cao cấp

Theo các thử nghiệm ban đầu, hiệu năng CPU của Ryzen AI Max+ 395 có thể sánh ngang với dòng chip hiệu năng cao Ryzen 9 7945HX Dragon Range. Về mặt đồ họa, iGPU Radeon 8060S thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc khi thách thức trực tiếp card đồ họa Nvidia RTX 4070 Laptop.

So sánh hiệu năng xử lý mô hình AI giữa Ryzen AI Halo và đối thủ Nvidia.

Dữ liệu so sánh cho thấy Ryzen AI Halo thậm chí còn vượt qua mẫu mini PC AtomMan G7 Ti vốn được trang bị RTX 4070 Laptop trong một số bài kiểm tra chơi game. Đối với các tác vụ AI, AMD khẳng định thiết bị có thể vận hành mượt mà các mô hình khổng lồ như GPT OSS (120B) hay Qwen 3.5 (120B), cũng như các mô hình nhỏ hơn như GLM 4.7 Flash.

Đối đầu trực tiếp với giải pháp từ Nvidia

Trong phân khúc máy tính chuyên dụng cho AI, AMD Ryzen AI Halo được đặt lên bàn cân với Nvidia DGX Spark. Dù có mức giá tương đương, giải pháp của AMD sở hữu lợi thế về tính linh hoạt khi có thể chạy cả hệ điều hành Windows và Linux, trong khi đối thủ từ Nvidia chủ yếu giới hạn ở Linux.

Thông số AMD Ryzen AI Halo Nvidia DGX Spark Hệ điều hành Windows / Linux Linux Cổng mạng 10G Ethernet 200 GbE Hiệu năng AI (LLM) Cao hơn 4% - 14% Tiêu chuẩn

Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ của Ryzen AI Halo là khả năng kết nối mạng chỉ dừng lại ở cổng 10G, chậm hơn đáng kể so với kết nối 200 GbE siêu tốc trên thiết bị của Nvidia. Điều này cho thấy AMD tập trung nhiều hơn vào hiệu suất tính toán thuần túy và khả năng tương thích đa dụng hơn là băng thông mạng trung tâm dữ liệu.

Thời điểm lên kệ và các lựa chọn thay thế

Dự kiến, Ryzen AI Halo sẽ chính thức lên kệ vào ngày 10/07 tới thông qua hệ thống bán lẻ MicroCenter. Đây được xem là đối tác bán lẻ độc quyền cho dòng sản phẩm cao cấp này.

Đối với người dùng mong muốn sở hữu sức mạnh của APU Strix Halo nhưng có ngân sách hạn hẹp hơn, GMKtec Evo-X2 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Mẫu máy này cũng trang bị cấu hình tương tự nhưng có giá rẻ hơn khoảng 600 USD, hiện đang được niêm yết ở mức 3.399 USD trên các sàn thương mại điện tử quốc tế.