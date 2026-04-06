AMD tại COMPUTEX 2026: Kéo dài vòng đời AM5 đến năm 2029 và ra mắt Radeon RX 9070 GRE Tại COMPUTEX 2026, AMD khẳng định vị thế dẫn đầu khi công bố kéo dài hỗ trợ socket AM5 đến 2029, ra mắt CPU Ryzen 7 7700X3D và card đồ họa RDNA 4 thế hệ mới.

Tại sự kiện công nghệ COMPUTEX 2026, AMD đã tạo nên bước ngoặt lớn cho thị trường PC khi chính thức xác nhận kéo dài thời gian hỗ trợ socket AM5 đến năm 2029. Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu loạt sản phẩm chiến lược bao gồm CPU Ryzen 7 7700X3D, card đồ họa Radeon RX 9070 GRE kiến trúc RDNA 4 và phiên bản kỷ niệm 10 năm huyền thoại AM4.

Cam kết hỗ trợ socket AM5 đến năm 2029

Một trong những thông báo quan trọng nhất của AMD là việc duy trì nền tảng AM5 thêm ít nhất 3 năm so với dự kiến ban đầu. Việc kéo dài vòng đời đến năm 2029 giúp người dùng yên tâm đầu tư vào các hệ thống sử dụng bộ nhớ DDR5 và bo mạch chủ hiện tại mà không lo bị lỗi thời. Chiến lược này tiếp nối thành công rực rỡ của socket AM4, giúp AMD xây dựng lòng tin vững chắc về khả năng nâng cấp linh hoạt và tiết kiệm chi phí cho người dùng PC.

Mở rộng hệ sinh thái Ryzen với công nghệ 3D V-Cache

AMD tiếp tục phổ cập công nghệ bộ nhớ đệm 3D V-Cache thông qua việc ra mắt Ryzen 7 7700X3D. Đây được xem là lựa chọn tối ưu cho phân khúc gaming tầm trung trên nền tảng AM5. Chip xử lý này sở hữu 8 nhân, tổng bộ nhớ đệm lên tới 104 MB và đạt xung nhịp tăng tốc 4,5 GHz. Với mức giá đề xuất 329 USD (khoảng 8.667.505 VNĐ), sản phẩm hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong việc tối ưu hóa hiệu suất chơi game và sáng tạo nội dung.

Kỷ niệm 10 năm huyền thoại socket AM4

Dù đã ra mắt từ năm 2016, socket AM4 vẫn được AMD ưu ái với phiên bản Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition. Đây là hành động tri ân cộng đồng người dùng đã đồng hành cùng kiến trúc Zen trong suốt một thập kỷ qua. Phiên bản đặc biệt này đi kèm vật liệu dẫn nhiệt Carbice Ice Pad thế hệ mới, giúp duy trì hiệu quả tản nhiệt tối ưu. Sản phẩm có giá 349 USD (khoảng 9.194.405 VNĐ) và sẽ chính thức lên kệ từ ngày 25/6.

AMD công bố loạt CPU, GPU và nền tảng mới tại COMPUTEX 2026 (Nguồn: AMD)

Đồ họa RDNA 4 và công nghệ bộ nhớ EXPO ULL

Ở mảng đồ họa, AMD chính thức trình làng Radeon RX 9070 GRE dựa trên kiến trúc RDNA 4 hiện đại. Card đồ họa này sở hữu 48 đơn vị tính toán, 12 GB VRAM và đạt mức hiệu năng chơi game 1440p cao hơn trung bình 21% so với các đối thủ cùng phân khúc. Đi kèm với phần cứng mới, công nghệ AMD EXPO Ultra Low Latency (ULL) cũng được giới thiệu, giúp giảm độ trễ bộ nhớ và tăng tỷ lệ khung hình (FPS) trung bình khoảng 4% so với chuẩn EXPO thông thường.

Bảng tóm tắt các sản phẩm mới của AMD tại COMPUTEX 2026

Sản phẩm Thông số chính Giá đề xuất (USD) Ngày mở bán Ryzen 7 5800X3D 10th Anniv. Socket AM4, 3D V-Cache 349 USD 25/06/2026 Ryzen 7 7700X3D 8 nhân, 104 MB Cache, AM5 329 USD 16/07/2026 Radeon RX 9070 GRE 48 CU, 12 GB VRAM, RDNA 4 549 USD 02/06/2026

Loạt công bố tại COMPUTEX 2026 cho thấy AMD đang tập trung tối đa vào việc bảo vệ giá trị đầu tư của khách hàng. Từ việc hồi sinh nền tảng cũ cho đến việc cam kết tương lai cho nền tảng mới, hãng đang tạo ra một hệ sinh thái PC gaming bền vững và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.