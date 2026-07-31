Amiens 3-1 RED Star FC 93: Amiens giành chiến thắng Amiens có phong độ gần đây nhỉnh hơn RED Star FC 93, nhưng thành tích đối đầu đang nghiêng về đội khách trước trận giao hữu tại Pháp

Amiens 3 - 1 RED Star FC 93 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Amiens tiếp đón RED Star FC 93.

10' BÀN THẮNG! Amiens (1-0) Phút 10': (RED Star FC 93) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Amiens (2-0) Phút 48': M. Colin (Amiens) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

82' BÀN THẮNG! Amiens (3-0) Phút 82': E. Somon (Amiens) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

88' BÀN THẮNG! RED Star FC 93 (3-1) Phút 88': (RED Star FC 93) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: Amiens 3-1 RED Star FC 93 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 00:51 01/08/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Amiens vs RED Star FC 93

Thời gian: 31/07/2026 23:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Amiens và RED Star FC 93 sẽ đối đầu trong một trận giao hữu, nơi những khác biệt về phong độ gần đây và xu hướng đối đầu tạo nên các điểm đáng chú ý. Amiens bước vào trận đấu với chuỗi kết quả tích cực hơn đôi chút, trong khi RED Star FC 93 lại có lợi thế từ thành tích đối đầu tổng hợp trong 5 lần gặp gần nhất.

Amiens có nền tảng phong độ ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Amiens giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được khả năng cạnh tranh, dù chưa tạo ra sự ổn định tuyệt đối. Việc có chiến thắng và trận hòa trong giai đoạn gần đây giúp Amiens bước vào cuộc đối đầu với cơ sở nhất định để hướng đến một màn trình diễn chủ động.

Tuy nhiên, hai thất bại trong cùng chuỗi 5 trận cũng cho thấy Amiens không thể xem nhẹ những thời điểm mất kiểm soát. Trước một đối thủ từng chiếm ưu thế trong các lần gặp gần đây, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung xuyên suốt thay vì chỉ dựa vào lợi thế phong độ hiện tại.

RED Star FC 93 vẫn đáng chú ý dù kết quả thiếu ổn định

RED Star FC 93 có 2 chiến thắng và 2 thất bại trong 4 trận gần nhất được thống kê. Chuỗi kết quả này không xuất hiện trận hòa, phản ánh những màn trình diễn có tính phân cực hơn: đội bóng có khả năng giành kết quả tốt, nhưng cũng có thể gặp khó khăn khi thế trận không đi theo hướng mong muốn.

Điểm đáng chú ý là RED Star FC 93 đang có thành tích đối đầu tốt hơn Amiens. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, RED Star FC 93 thắng 3 trận, còn Amiens thắng 2 trận; hai đội không có trận hòa nào. Xu hướng này không quyết định kết quả sắp tới, nhưng cho thấy RED Star FC 93 từng tạo ra sự khác biệt trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát rủi ro

Dữ liệu được cung cấp không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay phong cách chơi cụ thể của hai đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định Amiens hay RED Star FC 93 sẽ sử dụng một hệ thống chiến thuật nhất định. Những yếu tố có thể được theo dõi là cách mỗi đội tổ chức cự ly giữa các tuyến, xử lý thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công và phản ứng sau khi mất bóng.

Với Amiens, mục tiêu quan trọng là biến lợi thế phong độ gần đây thành sự chủ động trên sân. Đội bóng cần tránh để những sai sót khiến trận đấu rơi vào thế giằng co, đặc biệt khi lịch sử đối đầu cho thấy RED Star FC 93 không dễ bị khuất phục.

Ở chiều ngược lại, RED Star FC 93 có thể tự tin hơn nhờ thành tích tổng hợp tốt trong 5 lần gặp gần nhất. Dù vậy, hai thất bại trong 4 trận gần đây cho thấy đội khách cũng cần kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu. Khả năng duy trì sự cân bằng giữa tính chủ động và an toàn sẽ có ý nghĩa lớn trong một trận đấu không có nhiều dữ liệu chiến thuật chi tiết.

Nhận định trước trận

Amiens sở hữu chuỗi phong độ gần đây nhỉnh hơn về độ ổn định khi có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận. RED Star FC 93 có cùng số chiến thắng nhưng chỉ được thống kê trong 4 trận, đồng thời đang nắm lợi thế đối đầu với 3 lần thắng so với 2 của Amiens.

Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ là cuộc cạnh tranh cân bằng, trong đó Amiens có thể trông chờ vào nền tảng phong độ mới nhất còn RED Star FC 93 có thêm sự tự tin từ những lần đối đầu trước đây. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái và hạn chế được sai lầm trong phòng ngự.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Amiens · 2 thắng 0 hòa RED Star FC 93 · 3 thắng Amiens 1 - 3 RED Star FC 93 RSF RED Star FC 93 1 - 3 Amiens AMI Amiens 0 - 2 RED Star FC 93 RSF RED Star FC 93 2 - 0 Amiens RSF Amiens 3 - 0 RED Star FC 93 AMI

Amiens 5 trận gần nhất T H B H T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới RED Star FC 93 5 trận gần nhất T B T B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới