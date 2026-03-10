Ấn Độ 0-4 Brazil: Brazil giành chiến thắng Ấn Độ đối diện sức ép lớn khi bước vào trận đấu lúc 21h00 ngày 03/10/2026 nhằm chấm dứt chuỗi trận không thắng trước một Brazil đang sở hữu phong độ ấn tượng.

Ấn Độ 0 - 4 Brazil Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ấn Độ tiếp đón Brazil.

21' Brazil ép sân Cầm bóng: Ấn Độ 26% - 74% Brazil, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 0.

28' BÀN THẮNG! Brazil (0-1) Phút 28': Estevao (Brazil) lập công (kiến tạo: Matheuzinho). Tỷ số: 0 - 1.

33' Brazil ép sân Cầm bóng: Ấn Độ 26% - 74% Brazil, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 0.

42' BÀN THẮNG! Brazil (0-2) Phút 42': Pedro (Brazil) lập công (kiến tạo: Estevao). Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Brazil ép sân Cầm bóng: Ấn Độ 40% - 60% Brazil, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 6, phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 1 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): M. K. Sanan vào sân thay A. Kuruniyan.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): J. Gupta vào sân thay A. Mishra.

46' Thay người Phút 46' (Ấn Độ): P. Singh Gill vào sân thay S. G. Singh.

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Gabriel vào sân thay Douglas Santos.

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Samuel Lino vào sân thay Vinicius Junior.

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Bruno Guimaraes vào sân thay Danilo Santos.

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Vanderson vào sân thay Matheuzinho.

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Douglas Luiz vào sân thay Gabriel Bontempo.

58' BÀN THẮNG! Brazil (0-3) Phút 58': Samuel Lino (Brazil) lập công (kiến tạo: Pedro). Tỷ số: 0 - 3.

58' Brazil ép sân Cầm bóng: Ấn Độ 37% - 63% Brazil, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 7, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Ấn Độ): E. Lalrindika vào sân thay S. Samad.

59' Thay người Phút 59' (Ấn Độ): M. Singh vào sân thay M. Singh.

60' Thay người Phút 60' (Brazil): Cunha vào sân thay Marquinhos.

61' Thay người Phút 61' (Brazil): Endrick vào sân thay Pedro.

61' Thay người Phút 61' (Brazil): Mauro Junior vào sân thay Arthur Dias.

61' Thay người Phút 61' (Brazil): Martinelli vào sân thay Andrey Santos.

67' Thay người Phút 67' (Brazil): Breno Bidon vào sân thay Estevao.

69' Thay người Phút 69' (Ấn Độ): P. Ranbir vào sân thay B. Varghese.

70' Brazil ép sân Cầm bóng: Ấn Độ 38% - 62% Brazil, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 8, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 2.

82' Brazil ép sân Cầm bóng: Ấn Độ 36% - 64% Brazil, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 6; việt vị 1 - 9, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Ấn Độ): R. Ali vào sân thay Apuia.

83' Thay người Phút 83' (Ấn Độ): M. L. Nickson vào sân thay A. Thapa.

83' Thay người Phút 83' (Ấn Độ): F. Choudhary vào sân thay R. Williams.

83' Thay người Phút 83' (Ấn Độ): V. Partap Singh vào sân thay T. Singh.

83' Thay người Phút 83' (Ấn Độ): Valpuia vào sân thay A. Ali.

90+5' BÀN THẮNG! Brazil (0-4) Phút 90+5': Samuel Lino (Brazil) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

KT Kết thúc: Ấn Độ 0-4 Brazil Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 23:02 03/10/2026

Đội hình chính thức Ấn Độ Sơ đồ 4-2-3-1 Brazil Sơ đồ 4-3-3 1 Gurpreet Singh Sandhu 2 Tekcham Abhishek Singh 5 Bijoy Varghese 4 Anwar Ali 6 Akash Mishra 8 Apuia Ralte 7 Anirudh Thapa 9 Manvir Singh 18 Sahal Abdul Samad 22 Ashique Kuruniyan 10 Ryan Williams 23 Pedro Morisco 13 Matheuzinho 4 Marquinhos 15 Arthur Dias 6 Douglas Santos 25 Gabriel Bontempo 21 Andrey Santos 5 Danilo Santos 11 Estêvão 19 Pedro Guilherme 7 Vinícius Júnior Dự bị Ấn Độ 26 Som Kumar 13 Prabhsukhan Gill 23 Albino Gomes 3 Pramveer Singh 21 Jay Gupta 25 Mehtab Singh 20 Valpuia 24 Irfan Yadwad 16 Louis Nickson Macarton Brazil 12 Otávio Costa 1 Hugo Souza 3 Gabriel Magalhães 14 Vitor Reis 24 Jair 2 Vanderson 16 Mauro Júnior 17 Breno Bidon 18 Douglas Luiz Cập nhật đội hình lúc 20:38 03/10/2026

Ấn Độ Thống kê Brazil 35% Kiểm soát bóng 65% 9 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 5 6 Phạt góc 6 4 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 11 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Estêvão Brazil 1 bàn · 1 kiến tạo Pedro Guilherme Brazil 1 bàn · 1 kiến tạo Samuel Lino Brazil 1 bàn Matheuzinho Brazil 1 kiến tạo · điểm 6.9 Mauro Júnior Brazil Điểm 7.5 Arthur Dias Brazil Điểm 7.3

Đội tuyển Ấn Độ sẽ bước vào cuộc tiếp đón Brazil vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 với mục tiêu cấp thiết là tìm lại niềm vui chiến thắng. Lợi thế sân nhà mang lại nguồn động viên tinh thần quan trọng, song nhiệm vụ chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn vừa qua được dự báo sẽ vô cùng gian nan trước một đối thủ đang có trạng thái thi đấu thăng hoa.

Sự tương phản về phong độ thi đấu

Áp lực tâm lý đang đè nặng lên các cầu thủ Ấn Độ khi nhìn vào những màn trình diễn gần đây. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng chủ nhà hoàn toàn không biết đến mùi thắng lợi, khi chỉ giành được 2 trận hòa trước khi để thua liên tiếp ở 3 trận đấu sau đó. Chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ toàn hòa và thua bộc lộ nhiều khoảng trống cần khắc phục trong cả việc tổ chức lối chơi lẫn sự gắn kết nơi hậu tuyến.

Trái ngược với sự ảm đạm của đội chủ nhà, Brazil lại thể hiện sức mạnh vượt trội thông qua phong độ thi đấu hết sức ổn định. Đại diện Nam Mỹ bất bại trong cả 5 lần ra sân gần nhất, trong đó sở hữu tới 4 trận thắng và chỉ bị cầm hòa đúng 1 trận. Đáng chú ý, Brazil đang duy trì mạch 3 trận thắng liên tiếp, cho thấy bộ máy chiến thuật của họ đang vận hành trơn tru và đạt điểm rơi phong độ rất cao.

Toan tính chiến thuật và thế trận dự kiến

Với tương quan phong độ hiện tại, Ấn Độ nhiều khả năng sẽ phải nhập cuộc bằng sự thận trọng tối đa. Để nuôi hy vọng ngắt chuỗi trận bất lợi, đội chủ nhà bắt buộc phải thiết lập hệ thống phòng ngự kỷ luật, duy trì cự ly đội hình hẹp nhằm hạn chế tối đa không gian hoạt động của các chân sút đối phương. Việc chắt chiu từng đợt phản công nhanh hoặc tận dụng các tình huống cố định sẽ là chìa khóa then chốt để chủ nhà tìm kiếm bàn thắng.

Về phía Brazil, sự hưng phấn từ chuỗi 3 chiến thắng vừa qua sẽ thôi thúc họ đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Khả năng kiểm soát nhịp độ tuyến giữa linh hoạt cùng sức ép dồn dập từ các đợt triển khai bóng sẽ giúp các vũ công Samba tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Kỳ vọng cho nỗ lực của chủ nhà

Dù nắm lợi thế về mặt sân bãi cùng sự cổ vũ từ khán giả nhà, Ấn Độ vẫn phải đối mặt với thử thách vô cùng khắc nghiệt. Brazil rõ ràng đang nắm giữ quá nhiều ưu thế nhờ phong độ ổn định và mạch thắng ấn tượng. Đội chủ nhà cần một màn trình diễn vượt ngưỡng, kiên cường phòng ngự và thể hiện quyết tâm cao độ nếu muốn đạt được mục tiêu cắt đứt chuỗi ngày không thắng trong màn so tài này.

Ấn Độ 5 trận gần nhất H H B B B 5 Trận 0-2-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 8 Thủng lưới Brazil 5 trận gần nhất T H B T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 9 Thủng lưới