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Ấn Độ 1-6 Uruguay: Uruguay giành chiến thắng

Văn Thể06/10/2026 15:58

Cả Ấn Độ và Uruguay đều bước vào cuộc đối đầu lúc 21h00 ngày 06/10/2026 với quyết tâm ngắt mạch trận không như ý, hướng tới màn trình diễn tích cực trên sân.

Ấn Độ1 - 6UruguayKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ấn Độ tiếp đón Uruguay.

  • 11'BÀN THẮNG! Uruguay (0-1)

    Phút 11': D. Nunez (Uruguay) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Uruguay ép sân

    Cầm bóng: Ấn Độ 31% - 69% Uruguay; phạm lỗi 0 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! Ấn Độ (1-1)

    Phút 22': A. Thapa (Ấn Độ) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ấn Độ 43% - 57% Uruguay, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

  • 28'BÀN THẮNG! Uruguay (1-2)

    Phút 28': M. Araujo (Uruguay) lập công (kiến tạo: N. Nandez). Tỷ số: 1 - 2.

  • 36'Uruguay ép sân

    Cầm bóng: Ấn Độ 36% - 64% Uruguay, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': N. Nandez (Uruguay) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Uruguay): L. Torreira vào sân thay E. Martinez.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Uruguay): G. Varela vào sân thay N. Nandez.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Ấn Độ): B. Varghese vào sân thay P. Ranbir.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Ấn Độ): S. Samad vào sân thay E. Lalrindika.

  • 48'Uruguay ép sân

    Cầm bóng: Ấn Độ 40% - 60% Uruguay, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 53'BÀN THẮNG! Uruguay (1-3)

    Phút 53': R. Zalazar (Uruguay) lập công (kiến tạo: D. Nunez). Tỷ số: 1 - 3.

  • 59'BÀN THẮNG! Uruguay (1-4)

    Phút 59': M. Araujo (Uruguay) lập công (kiến tạo: F. Vinas). Tỷ số: 1 - 4.

  • 62'Uruguay ép sân

    Cầm bóng: Ấn Độ 39% - 61% Uruguay, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Uruguay): J. Sanabria vào sân thay J. Piquerez.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Uruguay): F. Bernal vào sân thay R. Bentancur.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Uruguay): R. Aguirre vào sân thay D. Nunez.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Uruguay): J. Rodriguez vào sân thay J. Gimenez.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Uruguay): F. Pellistri vào sân thay R. Zalazar.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Ấn Độ): Valpuia vào sân thay T. Singh.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Ấn Độ): M. K. Sanan vào sân thay A. Kuruniyan.

  • 71'BÀN THẮNG! Uruguay (1-5)

    Phút 71': J. Sanabria (Uruguay) lập công. Tỷ số: 1 - 5.

  • 74'Uruguay ép sân

    Cầm bóng: Ấn Độ 41% - 59% Uruguay, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Ấn Độ): A. Gomes vào sân thay S. G. Singh.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Ấn Độ): R. Shabong vào sân thay Valpuia.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Ấn Độ): R. Ali vào sân thay M. Singh.

  • 86'BÀN THẮNG! Uruguay (1-6)

    Phút 86': R. Aguirre (Uruguay) lập công (kiến tạo: F. Pellistri). Tỷ số: 1 - 6.

  • 86'Uruguay ép sân

    Cầm bóng: Ấn Độ 41% - 59% Uruguay, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 4.

  • KTKết thúc: Ấn Độ 1-6 Uruguay

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 6.

Cập nhật lúc 23:32 06/10/2026

Đội hình chính thức
Ấn Độ
Sơ đồ
Uruguay
Sơ đồ
1
Gurpreet Singh Sandhu
6
Akash Mishra
4
Anwar Ali
2
Tekcham Abhishek Singh
3
Pramveer Singh
8
Apuia Ralte
7
Anirudh Thapa
9
Manvir Singh
20
Edmund Lalrindika
10
Ryan Williams
22
Ashique Kuruniyan
12
Thiago Cardozo
20
Maximiliano Araújo
19
Santiago Mouriño
2
José María Giménez
22
Joaquín Piquerez
15
Emiliano Martínez
8
Nahitan Nández
6
Rodrigo Bentancur
9
Darwin Núñez
21
Federico Viñas
17
Rodrigo Zalazar
Dự bị
Ấn Độ
26 Som Kumar23 Albino Gomes13 Prabhsukhan Gill5 Bijoy Varghese20 Valpuia27 Jay Gupta24 Mehtab Singh15 Ricky John Shabong16 Louis Nickson Macarton
Uruguay
1 Santiago Mele23 Cristopher Fiermarín4 Ronald Araújo24 Juan Rodríguez13 Guillermo Varela11 Facundo Pellistri5 Facundo Bernal14 Lucas Torreira25 Juan Sanabria
Cập nhật đội hình lúc 20:33 06/10/2026
Ấn ĐộThống kêUruguay
42%
Kiểm soát bóng
58%
13
Dứt điểm
18
5
Trúng đích
8
4
Phạt góc
6
10
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
5
2
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Maximiliano Araújo
Maximiliano Araújo
Uruguay
2 bàn
Darwin Núñez
Darwin Núñez
Uruguay
1 bàn · 1 kiến tạo
Rodrigo Aguirre
Rodrigo Aguirre
Uruguay
1 bàn
Juan Sanabria
Juan Sanabria
Uruguay
1 bàn
Anirudh Thapa
Anirudh Thapa
Ấn Độ
1 bàn
Rodrigo Zalazar
Rodrigo Zalazar
Uruguay
1 bàn

Cuộc so tài giữa Ấn Độ và Uruguay diễn ra vào lúc 21h00 ngày 06/10/2026 trên sân vận động Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. Trong bối cảnh cả hai đại diện đều trải qua những màn trình diễn chưa thực sự như ý thời gian qua, một kết quả tích cực lúc này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực vô cùng lớn.

Khát khao ngắt mạch trận không như ý

Mục tiêu lớn nhất của cả Ấn Độ lẫn Uruguay ở cuộc chạm trán này không gì khác ngoài việc tìm lại cảm giác chiến thắng. Những kết quả thiếu thuận lợi trong các trận đấu gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cả hai băng ghế huấn luyện về việc tái thiết lập sự tập trung và tính hiệu quả trong lối chơi.

Khi niềm tin cần được củng cố tức thì, tinh thần thi đấu và sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Cả hai tập thể đều hiểu rằng một cú vấp tiếp theo sẽ càng đẩy tâm lý toàn đội vào giai đoạn trĩu nặng.

Áp lực nặng nề bủa vây Ấn Độ

Nhìn vào phong độ gần đây, Ấn Độ đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ thắng lợi nào, chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý hơn, ở 2 trận đấu gần nhất, họ đều phải đón nhận kết quả trắng tay.

Việc liên tiếp nhận kết quả bất lợi phơi bày nhiều điểm hạn chế trong cách tổ chức thế trận lẫn khả năng duy trì nhịp độ của đội bóng Nam Á. Dù có lợi thế quen thuộc mặt cỏ trên sân Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, thử thách dành cho Ấn Độ vẫn là rất lớn nếu họ không thể cải thiện khả năng bọc lót và sự chính xác ở những tình huống then chốt.

Uruguay nỗ lực tìm lại quỹ đạo tích cực

Ở chiều đối diện, Uruguay cũng bước vào màn so tài này với nỗi niềm canh cánh. Xét trong 4 trận đấu gần nhất, đại diện Nam Mỹ sở hữu thành tích 1 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Dù từng có được niềm vui trọn vẹn, nhưng việc trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở các lần ra sân gần nhất cho thấy sự chững lại đáng kể về mặt kết quả.

Hàng công của Uruguay cần gia tăng thêm sự sắc sảo để xuyên phá hệ thống phòng ngự đối phương, trong khi tuyến giữa cần kiểm soát bóng chủ động hơn. Với chất lượng kỹ thuật nhỉnh hơn, Uruguay được chờ đợi sẽ kiểm soát diễn biến trận đấu, áp đặt thế trận từ sớm nhằm sớm tìm đường vào khung thành đối thủ.

Cục diện giằng co và toan tính chiến thuật

Với tính chất quan trọng của một trận đấu cần chặn đứng đà sa sút, cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thực dụng cao độ. Ấn Độ nhiều khả năng chọn lối chơi lùi sâu, ưu tiên giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến các phương án đáp trả chớp nhoáng.

Trong khi đó, Uruguay sẽ là bên cầm nhịp và chủ động phối hợp tìm kiếm khoảng trống. Sự tập trung ở từng thời điểm nhạy cảm của trận đấu sẽ định đoạt đội bóng nào hiện thực hóa được khát khao giành một kết quả trọn vẹn tại Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

Ấn Độ
5 trận gần nhất
BHHBB
6
Trận
0-2-4
T-H-B
3
Ghi (TB 0.5)
12
Thủng lưới
Uruguay
5 trận gần nhất
TBBHH
4
Trận
1-2-1
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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