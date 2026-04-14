Ấn Độ bác bỏ kế hoạch hạn chế xuất khẩu đường và duy trì thuế nhập khẩu dầu ăn Bộ trưởng Lương thực Sanjeev Chopra khẳng định Ấn Độ không có kế hoạch thắt chặt xuất khẩu đường nhờ tiêu thụ nội địa giảm, đồng thời giữ nguyên thuế dầu thực vật.

Chính phủ Ấn Độ xác nhận không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu đường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nội địa sụt giảm đã bù đắp một phần sự thiếu hụt về sản lượng. Đồng thời, quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới này cũng quyết định duy trì các mức thuế hiện tại bất chấp áp lực từ giá thế giới tăng cao và đồng Rupee suy yếu.

Sản lượng đường sụt giảm nhưng áp lực cung được giải tỏa

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Theo số liệu từ Bộ Lương thực, quốc gia này đã cho phép xuất khẩu 1,59 triệu tấn đường dựa trên giả định sản lượng dư thừa. Tuy nhiên, năng suất mía tại Maharashtra và Uttar Pradesh – hai bang sản xuất trọng điểm – đã không đạt kỳ vọng, khiến tổng sản lượng cả nước ước tính chỉ đạt 32 triệu tấn, thấp hơn mức 32,4 triệu tấn được dự báo hồi tháng 2.

Đáng chú ý, nhu cầu tiêu thụ đường trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể, tiêu thụ trong tháng 3/2026 đã giảm 200.000 tấn và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 4/2026. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu buộc nhiều nhà hàng phải thu hẹp quy mô hoạt động trong mùa nghỉ hè được xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này.

Dự báo xuất khẩu đường niên vụ 2025/26

Ông Deepak Ballani, Tổng giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất đường và năng lượng sinh học Ấn Độ, dự báo quốc gia này sẽ xuất khẩu khoảng 750.000 – 800.000 tấn đường trong niên vụ 2025/26 (kết thúc vào tháng 9). Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ số thị trường đường tại Ấn Độ:

Chỉ số Giá trị dự kiến Ghi chú Tổng sản lượng cả nước 32,0 triệu tấn Thấp hơn dự báo cũ 0,4 triệu tấn Lượng đường tiêu thụ giảm 200.000 tấn/tháng Số liệu tháng 3 và tháng 4/2026 Dự kiến xuất khẩu 2025/26 750.000 – 800.000 tấn Theo Hiệp hội sản xuất đường

Duy trì thuế nhập khẩu dầu thực vật

Bên cạnh mặt hàng đường, Ấn Độ cũng khẳng định không có kế hoạch giảm thuế nhập khẩu đối với các loại dầu thực vật như dầu cọ, dầu đậu tương và dầu hướng dương. Mặc dù giá dầu ăn tại thị trường nội địa tăng do giá thế giới biến động và đồng nội tệ suy yếu khiến chi phí nhập khẩu đắt đỏ hơn, Chính phủ vẫn quyết định giữ nguyên chính sách thuế hiện hành.

Việc không thắt chặt nguồn cung đường để sản xuất ethanol như các dự đoán trước đó cho thấy sự ưu tiên của Chính phủ trong việc ổn định giá cả và đảm bảo an ninh lương thực. Các nhà giao dịch quốc tế đang theo dõi sát sao diễn biến mùa mưa sắp tới tại Nam Á, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hạn ngạch xuất khẩu đường cuối cùng trong năm nay.