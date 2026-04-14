Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu 100.000 tấn đường khi giá thế giới chạm đỉnh 5 tháng Đồng Rupee giảm kỷ lục cùng giá đường thế giới tăng cao đã thúc đẩy các nhà máy tại Ấn Độ ký kết loạt hợp đồng xuất khẩu mới, tập điểm là thị trường châu Á và châu Phi.

Trong bối cảnh giá đường toàn cầu duy trì ở mức cao nhất trong 5 tháng qua, các nhà máy đường tại Ấn Độ đã nhanh chóng quay trở lại thị trường xuất khẩu. Theo các báo cáo mới nhất, khoảng 100.000 tấn đường đã được ký kết trong tuần qua, chấm dứt giai đoạn trì trệ kéo dài nhiều tuần trước đó.

Động lực từ tỷ giá và biến động địa chính trị

Xung đột tại khu vực Trung Đông là tác nhân chính đẩy giá đường tăng mạnh do kỳ vọng nhu cầu ethanol sẽ đi lên. Song song đó, sự suy yếu của đồng nội tệ Ấn Độ đã tạo lợi thế lớn cho các nhà xuất khẩu nước này. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đồng Rupee đã giảm 4,5% giá trị, chạm mức thấp kỷ lục. Ngược lại, đồng Real của Brazil – quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới – lại tăng thêm 3%.

Sự chênh lệch tỷ giá này giúp đường Ấn Độ trở nên hấp dẫn hơn trên thị trường quốc tế. Hiện tại, đường Ấn Độ đang được chào bán với mức giá khoảng 450 USD/tấn theo điều kiện giao hàng tại cảng (FOB). Các quốc gia như Sri Lanka, Djibouti, Tanzania và Somalia đã nhanh chóng đặt hàng cho các lô giao trong tháng 4 và tháng 5 tới.

Phân tích triển vọng cung ứng

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Việc quốc gia này đẩy mạnh xuất khẩu được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt áp lực chi phí cho người tiêu dùng tại khu vực châu Á và châu Phi. Tính đến thời điểm hiện tại của niên vụ (kết thúc vào tháng 9), các nhà máy đã ký hợp đồng xuất khẩu tổng cộng 550.000 tấn.

Chỉ số thị trường Giá trị / Biến động Giá chào bán đường Ấn Độ (FOB) ~450 USD/tấn Biến động đồng Rupee (từ đầu năm 2026) Giảm 4,5% Biến động đồng Real Brazil Tăng 3% Lượng đường đã ký kết niên vụ này 550.000 tấn

Ông Rahil Shaikh, Giám đốc điều hành MEIR Commodities India, nhận định tổng lượng đường xuất khẩu trong mùa vụ này có thể đạt khoảng 1,5 triệu tấn. Nhu cầu từ các thị trường Afghanistan, Kazakhstan và Uzbekistan dự kiến sẽ tăng mạnh sau khi tình hình tại Trung Đông ổn định hơn.

Thách thức về hậu cần và hạn ngạch

Dù nhu cầu quốc tế đang ở mức cao, ngành đường Ấn Độ vẫn đối mặt với những rào cản lớn về logistics. Tình trạng khan hiếm container và cước vận chuyển tăng cao đang gây áp lực lên tiến độ giao hàng. Tuy nhiên, đối với người mua tại Nam Á, đường Ấn Độ vẫn giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội về chi phí vận chuyển so với nguồn cung từ Brazil.

Về mặt chính sách, vào tháng 02/2026, Chính phủ Ấn Độ đã nâng hạn ngạch xuất khẩu đường thêm 500.000 tấn, nâng tổng hạn ngạch lên 2 triệu tấn. Đáng chú ý, các nhà máy mới chỉ đăng ký sử dụng một phần nhỏ (87.587 tấn) trong số lượng bổ sung này, đồng nghĩa với việc dư địa xuất khẩu cho giai đoạn tới vẫn còn rất lớn nếu các nút thắt hậu cần được tháo gỡ.