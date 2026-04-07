Ấn Độ đối mặt nguy cơ thiếu hụt đường năm thứ hai liên tiếp, sản lượng dự báo dưới 28 triệu tấn Sản lượng đường của Ấn Độ dự kiến sẽ không đạt mức tiêu thụ trong niên vụ 2025/26, buộc hàng loạt nhà máy đóng cửa sớm và gây áp lực giảm dự trữ xuống dưới 4 triệu tấn.

Sản lượng đường tại Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường hàng đầu thế giới, đang được dự báo sẽ rơi vào tình trạng thấp hơn mức tiêu thụ nội địa trong năm thứ hai liên tiếp. Theo các chuyên gia phân tích thị trường từ Mumbai, năng suất mía thấp do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đã buộc phần lớn các nhà máy phải kết thúc niên vụ sớm hơn dự kiến.

Làn sóng đóng cửa nhà máy do năng suất mía sụt giảm

Tính đến cuối tháng 03/2026, dữ liệu từ Liên đoàn các nhà máy đường hợp tác xã quốc gia (NFCSF) cho thấy 467 trong tổng số 541 nhà máy hoạt động trong năm nay đã phải đóng cửa. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 420 nhà máy cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, hầu hết các nhà máy tại Maharashtra và Karnataka — hai khu vực sản xuất đường trọng điểm lần lượt đứng thứ nhất và thứ ba của Ấn Độ — đều đã ngừng hoạt động sớm do thiếu hụt nguồn nguyên liệu.

Nguyên nhân chính được xác định là do lượng mưa quá lớn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và hàm lượng đường trong mía. Ước tính sản lượng đường khó có thể vượt ngưỡng 28 triệu tấn trong mùa vụ này, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa được các tổ chức ngành như ISMA và NFCSF dự báo dao động từ 28,5 đến 29 triệu tấn.

Áp lực lên dự trữ chiến lược và triển vọng giá

Mặc dù trong nửa đầu niên vụ 2025/26 (kết thúc vào tháng 09/2026), các nhà máy đã sản xuất được 27,12 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ vụ trước, nhưng việc đóng cửa sớm đang làm đảo lộn các dự tính ban đầu. Hồi tháng 02/2026, Chính phủ Ấn Độ đã nâng hạn ngạch xuất khẩu thêm 500.000 tấn, đưa tổng hạn ngạch lên 2 triệu tấn với kỳ vọng về một mùa vụ thặng dư lớn. Tuy nhiên, thực tế sản xuất hiện tại đang đe dọa khả năng đáp ứng cả nhu cầu trong nước lẫn mục tiêu xuất khẩu.

Hệ quả trực tiếp là lượng dự trữ đường đầu kỳ cho mùa vụ tiếp theo sẽ bị sụt giảm mạnh. Cụ thể, nếu niên vụ này bắt đầu với 5 triệu tấn đường tồn kho, thì niên vụ tới dự kiến chỉ còn chưa đầy 4 triệu tấn. Sự thắt chặt nguồn cung này được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng, giúp giá đường duy trì sự ổn định và có xu hướng tăng trong bối cảnh thị trường quốc tế đang theo dõi sát sao động thái từ Ấn Độ.