Ấn Độ dự báo sản lượng lúa mì đạt kỷ lục 120,21 triệu tấn trong năm 2026 Bộ Nông nghiệp Ấn Độ ước tính sản lượng lúa mì và hạt cải dầu năm 2026 sẽ đạt mức cao nhất lịch sử nhờ diện tích canh tác mở rộng và điều kiện thời tiết thuận lợi.

Động lực từ vụ mùa đông và thời tiết thuận lợi

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, sản lượng lúa mì năm nay ước tính đạt khoảng 120,21 triệu tấn. Nguyên nhân chủ chốt dẫn đến sự gia tăng này là lượng mưa trong mùa gió mùa dồi dào, tạo nền tảng độ ẩm lý tưởng để nông dân mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông – vụ sản xuất lúa mì quan trọng nhất tại quốc gia này.

Kỷ lục mới đối với hạt cải dầu và mù tạt

Bên cạnh lúa mì, sản lượng hạt cải dầu và mù tạt của Ấn Độ cũng được kỳ vọng thiết lập cột mốc mới với khoảng 13,33 triệu tấn trong năm 2026. Sự bứt phá này đến từ việc người dân chủ động mở rộng quy mô canh tác trong bối cảnh giá cả thị trường và nhu cầu tiêu thụ duy trì ở mức ổn định.

Củng cố an ninh lương thực và dầu thực vật

Việc đạt sản lượng kỷ lục đối với hai nhóm cây trồng chiến lược này được giới chuyên gia đánh giá sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố nguồn cung lương thực nội địa. Đồng thời, nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành sản xuất dầu thực vật sẽ giúp giảm bớt áp lực nhập khẩu và ổn định thị trường hàng hóa tại Ấn Độ trong thời gian tới.