Ấn Độ giảm 9% lượng nhập khẩu dầu ăn do cuộc khủng hoảng nhiên liệu nấu nướng Tình trạng thiếu hụt khí hóa lỏng (LPG) tại Ấn Độ khiến các nhà hàng phải thu hẹp quy mô, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong nhu cầu tiêu thụ đường và dầu thực vật.

Ấn Độ, thị trường tiêu thụ đường và dầu ăn lớn nhất thế giới, đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu đối với hai mặt hàng này. Nguyên nhân chính được xác định là do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nấu nướng trầm trọng, buộc hàng loạt nhà hàng và quán ăn phải thu hẹp quy mô hoạt động ngay trong mùa cao điểm nghỉ hè.

Nhập khẩu dầu thực vật giảm mạnh

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất dầu thực vật Ấn Độ (SEA), lượng nhập khẩu dầu ăn của quốc gia này trong tháng 03/2026 đã giảm gần 9% so với tháng trước đó, xuống còn 1,2 triệu tấn. Ông B.V. Mehta, Giám đốc điều hành SEA, lưu ý rằng các quán ăn ven đường và nhà hàng đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu chế biến, trực tiếp làm giảm lượng tiêu thụ dầu thực vật.

Hệ quả của sự sụt giảm này có thể khiến Ấn Độ hạn chế nhập khẩu từ các đối tác lớn như Indonesia, Malaysia (dầu cọ), cũng như Argentina, Brazil, Nga và Ukraine (dầu đậu tương và dầu hướng dương). Các món ăn phổ biến tại đây như samosa và chole bhature vốn đòi hỏi lượng dầu chiên lớn nay không được sản xuất đều đặn do các cửa hàng thiếu năng lượng vận hành.

Khủng hoảng khí hóa lỏng LPG tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Chính phủ đã phải thực hiện các biện pháp cắt giảm nguồn cung cho ngành công nghiệp để ưu tiên bảo vệ nhu cầu của các hộ gia đình khỏi tình trạng thiếu hụt.

Trong năm ngoái, Ấn Độ đã tiêu thụ 33,15 triệu tấn LPG, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60% tổng nhu cầu. Đáng chú ý, khoảng 90% lượng LPG nhập khẩu này có nguồn gốc từ khu vực Trung Đông. Tình trạng khan hiếm khiến nhiều chủ quán ăn, như Manoj Yadav, phải ngừng kinh doanh do không thể mua được khí đốt hoặc chỉ mua được lượng rất hạn chế, không đủ duy trì hoạt động lâu dài.

Nhu cầu đường bị ảnh hưởng dây chuyền

Không chỉ dầu ăn, mặt hàng đường cũng chịu tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Theo quan chức cấp cao của Liên đoàn Quốc gia các Nhà máy Đường Hợp tác xã (NFCSF), tình trạng thiếu khí đốt đã làm gián đoạn nhu cầu đường - vốn thường tăng mạnh vào các tháng mùa hè.

Nhiều quán trà và cửa hàng bánh kẹo ven đường, những đơn vị tiêu thụ đường lớn nhất, đã buộc phải đóng cửa tạm thời hoặc giảm bớt sản lượng do không có nhiên liệu để đun nấu. Sự sụt giảm nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới như Ấn Độ có thể gây ra những biến động đáng kể cho chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản toàn cầu trong thời gian tới.