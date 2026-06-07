Ấn Độ siết chặt nhập khẩu bạc: Yêu cầu giấy phép cho bạc hạt và bột từ 03/06 Ấn Độ áp quy định mới yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với bạc dạng hạt và bột nhằm giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ đồng nội tệ trong bối cảnh nhu cầu tăng vọt.

Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành quy định mới siết chặt hoạt động nhập khẩu bạc, yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép hợp lệ từ Directorate General of Foreign Trade (DGFT). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia tiêu thụ bạc hàng đầu thế giới nỗ lực giảm thâm hụt thương mại và hạ nhiệt áp lực lên đồng rupee.

Mở rộng danh mục hàng hóa hạn chế nhập khẩu

Theo thông báo của Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 3/6, các loại bạc dạng hạt, dạng bột và những dạng bạc khác có độ tinh khiết đạt 99,9% chính thức thuộc diện nhập khẩu hạn chế. Động thái này tiếp nối quyết định hồi tháng trước, khi Ấn Độ đã đưa bạc thỏi và các sản phẩm bán thành phẩm vào danh mục tương tự.

Bên cạnh việc yêu cầu giấy phép, nước này cũng đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%. Mục tiêu chính là hạn chế lượng kim loại quý mua từ nước ngoài, đặc biệt khi chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao đang gây áp lực lớn lên dự trữ ngoại hối.

Số liệu nhập khẩu bạc của Ấn Độ

Thống kê từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy sự gia tăng đột biến trong nhu cầu bạc tại thị trường này trong giai đoạn vừa qua:

Chỉ số thị trường Giá trị thống kê Ghi chú Kim ngạch năm tài chính (đến tháng 3/2026) 12 tỷ USD Tăng mạnh từ mức 4,8 tỷ USD năm trước Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 411 triệu USD Tăng 157% so với cùng kỳ năm ngoái Thuế nhập khẩu kim loại quý 15% Điều chỉnh tăng từ mức 6%

Tác động đến thị trường và doanh nghiệp

Tại Ấn Độ, bạc đóng vai trò quan trọng trong sản xuất trang sức, tiền xu và các ngành công nghiệp công nghệ cao như năng lượng mặt trời và điện tử. Tuy nhiên, trong một năm qua, động lực tăng trưởng chính lại đến từ hoạt động đầu tư qua các quỹ ETF bạc hơn là tiêu dùng truyền thống đối với trang sức và đồ bạc.

Một nhà kinh doanh kim loại quý tại Mumbai làm việc cho một ngân hàng tư nhân nhận định, quy định mới khiến việc nhập khẩu trở nên khó khăn và thiếu chắc chắn hơn. Các doanh nghiệp hiện phải đối mặt với quy trình xin phê duyệt phức tạp và thời gian chờ đợi cấp phép chưa được xác định cụ thể.

Hiện nay, nguồn cung bạc của Ấn Độ chủ yếu đến từ các quốc gia gồm United Arab Emirates, United Kingdom và China. Việc siết chặt quản lý cho thấy quyết tâm của quốc gia này trong việc kiểm soát dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài và giảm bớt áp lực lên đồng nội tệ khi chi phí năng lượng vẫn ở mức cao.