Ấn Độ tăng giá nhiên liệu hàng không 8,6% và gas thương mại 10,4% từ ngày 1/4 Các nhà bán lẻ tại Ấn Độ vừa điều chỉnh tăng mạnh giá nhiên liệu bay và LPG thương mại do áp lực từ thị trường năng lượng Trung Đông, trong khi giá gas dân dụng được giữ nguyên.

Ngày 1/4, các doanh nghiệp bán lẻ năng lượng tại Ấn Độ đồng loạt công bố biểu giá mới cho nhiên liệu hàng không (ATF) và khí đốt hóa lỏng (LPG) thương mại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu chịu áp lực lớn từ các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.

Chi tiết biến động giá năng lượng tại Ấn Độ

Theo dữ liệu từ Indian Oil Corporation, giá các mặt hàng năng lượng quan trọng đã có sự điều chỉnh đáng kể tại khu vực New Delhi. Cụ thể:

Mặt hàng Mức tăng (%) Giá mới (Rupee) Đơn vị Nhiên liệu hàng không (ATF) 8,6% 104.927,00 kilolit LPG thương mại 10,4% 2.078,50 bình 19 kg

Ngược lại với đà tăng của nhóm thương mại, giá bình gas dân dụng loại 14,2 kg vẫn được Chính phủ Ấn Độ giữ nguyên. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt đang gia tăng.

Nguyên nhân từ thị trường quốc tế

Các chuyên gia kinh tế nhận định, đà tăng giá LPG thương mại chủ yếu do giá CP tại Trung Đông tăng vọt 44%. Bên cạnh đó, tình trạng xung đột tại Eo biển Hormuz đã làm gián đoạn khoảng 20% - 30% nguồn cung LPG toàn cầu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia nhập khẩu lớn.

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới. Trong năm qua, quốc gia này tiêu thụ khoảng 33,15 triệu tấn LPG, trong đó lượng nhập khẩu chiếm đến 60%. Đáng chú ý, gần 90% lượng hàng nhập khẩu này có nguồn gốc từ khu vực Trung Đông.

Chiến lược ứng phó và đảm bảo an ninh năng lượng

Trước cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng, Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện cắt giảm nguồn cung đối với khu vực công nghiệp để ưu tiên khí đốt sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, quốc gia này đang triển khai các giải pháp hạ tầng và sản xuất để giảm bớt sự phụ thuộc bên ngoài:

Tăng sản lượng nội địa: Nâng công suất thêm 40%, đạt mức khoảng 50.000 tấn/ngày (so với nhu cầu 80.000 tấn/ngày).

Đa dạng hóa nguồn cung: Các doanh nghiệp đã đảm bảo đơn hàng 800.000 tấn LPG nhập khẩu từ các thị trường thay thế như Mỹ, Nga và Australia.

Hiện tại, nhóm LPG thương mại phục vụ các ngành công nghiệp và khách sạn chỉ chiếm dưới 10% tổng lượng tiêu thụ toàn quốc và sẽ tiếp tục được điều chỉnh giá định kỳ hàng tháng dựa trên diễn biến thị trường thế giới.