Ấn Độ tăng mạnh giá nhiên liệu hàng không và LPG thương mại từ ngày 1/4 Giá nhiên liệu hàng không tại Ấn Độ tăng 8,6% và khí đốt hóa lỏng (LPG) thương mại tăng 10,4% do áp lực từ xung đột Trung Đông và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Ngày 1/4, các nhà bán lẻ nhiên liệu tại Ấn Độ đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá nhiên liệu hàng không (ATF) và khí đốt hóa lỏng (LPG) thương mại. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh do những căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Chi tiết mức điều chỉnh giá nhiên liệu

Theo dữ liệu từ Indian Oil Corporation, giá nhiên liệu hàng không đã tăng 8,6%, lên mức 104.927 rupee/kilolit. Song song đó, giá LPG thương mại (loại bình 19 kg) tại New Delhi cũng ghi nhận mức tăng 10,4%, đạt 2.078,50 rupee/bình.

Mặt hàng Đơn vị Giá mới (rupee) Mức tăng (%) Nhiên liệu hàng không (ATF) Kilolit 104.927 8,6% LPG thương mại Bình 19 kg 2.078,50 10,4%

Áp lực từ thị trường cung ứng quốc tế

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá đột ngột này là do giá CP (Contract Price) tại Trung Đông tăng mạnh 44%. Ước tính có khoảng 20% - 30% nguồn cung LPG toàn cầu đang bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz do các cuộc xung đột vũ trang. Là quốc gia nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ chịu tác động trực tiếp từ những biến động này.

Trong năm qua, quốc gia này tiêu thụ khoảng 33,15 triệu tấn LPG, với 60% sản lượng phải nhập khẩu. Đáng chú ý, gần 90% lượng hàng nhập khẩu này có nguồn gốc từ Trung Đông. Nhóm LPG thương mại hiện chiếm dưới 10% tổng tiêu thụ toàn quốc, chủ yếu phục vụ các cơ sở công nghiệp và dịch vụ lưu trú.

Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng nội địa

Để bảo vệ người tiêu dùng trước áp lực lạm phát, Chính phủ Ấn Độ quyết định giữ nguyên giá bình gas dân dụng loại 14,2 kg. Bên cạnh đó, nước này đang triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung:

Tăng sản lượng nội địa: Nâng công suất sản xuất thêm 40%, đạt mức khoảng 50.000 tấn/ngày (so với nhu cầu thực tế 80.000 tấn/ngày).

Đa dạng hóa nguồn cung: Đã đảm bảo nhập khẩu 800.000 tấn LPG từ các thị trường thay thế như Mỹ, Nga và Australia.

Ưu tiên dân sinh: Cắt giảm nguồn cung khí đốt cho khu vực công nghiệp để tập trung đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các chuyên gia thị trường nhận định, việc điều chỉnh giá hàng tháng đối với nhiên liệu thương mại là bước đi cần thiết để các doanh nghiệp bán lẻ cân đối chi phí đầu vào trong bối cảnh giá năng lượng thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.