Ấn Độ tăng mạnh thuế xuất khẩu dầu diesel lên 55,5 rupee nhằm bảo vệ nguồn cung nội địa Bộ Tài chính Ấn Độ quyết định nâng thuế xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu bay lên mức lần lượt 55,5 và 42 rupee một lít để đối phó với đà tăng giá năng lượng toàn cầu.

Bộ Tài chính Ấn Độ vừa ban hành thông báo nâng mạnh thuế xuất khẩu đối với dầu diesel và nhiên liệu hàng không (ATF) nhằm ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 11/07, phản ánh nỗ lực của chính phủ trong việc kiểm soát lạm phát năng lượng khi giá dầu thế giới biến động.

Chi tiết mức điều chỉnh thuế xuất khẩu năng lượng

Theo số liệu từ thông báo của chính phủ, thuế xuất khẩu dầu diesel đã được điều chỉnh tăng từ mức 21,5 rupee/lít lên 55,5 rupee/lít. Song song đó, thuế xuất khẩu nhiên liệu tuabin hàng không (ATF) cũng ghi nhận mức tăng từ 29,5 rupee/lít lên 42 rupee/lít.

Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ thực hiện cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel ở mức 10 rupee (tương đương 0,11 USD) vào tháng trước nhằm hạ nhiệt giá cả trong nước. Việc tăng thuế xuất khẩu được xem là công cụ để giữ lại nguồn thành phẩm xăng dầu trong nước, tránh tình trạng các doanh nghiệp lọc dầu tập trung bán ra nước ngoài để hưởng chênh lệch giá.

Bảo vệ ngành hàng không và người tiêu dùng

Để kiểm soát đà tăng giá vé máy bay, chính phủ Ấn Độ đã áp mức trần đối với mức tăng giá nhiên liệu tuabin hàng không dành cho các hãng bay nội địa. Cụ thể, mức tăng hàng tháng bị giới hạn ở ngưỡng 25% cho đến tháng 04/2026. Đáng chú ý, nhiên liệu hàng không hiện chiếm tới 40% tổng chi phí vận hành của một hãng hàng không tại quốc gia này.

Áp lực từ chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu

Thị trường năng lượng thế giới đang chịu áp lực lớn khi giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Tình hình càng trở nên căng thẳng do sự gián đoạn dòng chảy dầu qua Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển huyết mạch chiếm khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ do các xung đột tại khu vực Trung Đông.

Ấn Độ hiện giữ vị thế là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đồng thời nằm trong nhóm 5 quốc gia có công suất lọc dầu lớn nhất toàn cầu. Với sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung ngoại khối, những điều chỉnh về thuế và hạn ngạch của chính quyền New Delhi đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.