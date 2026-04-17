Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu cọ tháng 02/2026 lên mức 847.689 tấn Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ tăng 11% lên mức cao nhất trong 6 tháng qua nhờ giá cạnh tranh, trong khi nhập khẩu dầu hướng dương giảm mạnh 45% do rủi ro vận tải.

Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong tháng 02/2026 đã tăng 11% lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng qua, đạt 847.689 tấn. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi của Ấn Độ (SEA), sự gia tăng này bắt nguồn từ mức giá cạnh tranh của dầu cọ so với các loại dầu thực vật khác, thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tăng cường thu mua và hạn chế dầu hướng dương.

Biến động cơ cấu nhập khẩu dầu thực vật

Trong tháng 02/2026, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu nguồn cung. Lượng dầu cọ nhập khẩu đã tăng từ mức 766.384 tấn của tháng 01/2026 lên 847.689 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2025. Ngược lại, nhập khẩu dầu hướng dương ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 45%, xuống còn 145.308 tấn.

Đối với dầu đậu tương, lượng nhập khẩu đạt 299.046 tấn. Mặc dù con số này tăng 7% so với tháng 1, nhưng đây vẫn là mức thấp nhất trong vòng 19 tháng qua. Tổng nhập khẩu dầu thực vật của Ấn Độ trong tháng 02/2026 giảm 2% so với tháng trước đó, đạt tổng cộng 1,32 triệu tấn, chủ yếu do sự sụt giảm của dầu hướng dương.

Yếu tố tác động và rủi ro hậu cần

Sự gia tăng nhập khẩu dầu cọ và dầu đậu tương của Ấn Độ dự kiến sẽ làm giảm lượng tồn kho tại Indonesia và Malaysia, đồng thời tạo lực đỡ cho giá dầu cọ Malaysia và dầu đậu tương Mỹ trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo nhập khẩu dầu cọ trong tháng 3 có thể điều chỉnh giảm về quanh mức 800.000 tấn.

Nguyên nhân của dự báo giảm này là do khoảng cách chênh lệch giá giữa dầu cọ và dầu đậu tương đã thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn 20 USD/tấn, so với mức 100 USD/tấn của tháng trước. Bên cạnh đó, chi phí hậu cần tăng cao do xung đột tại Trung Đông cùng các nguy cơ gián đoạn tại khu vực Biển Đỏ và kênh đào Suez đang gây áp lực lên nguồn cung từ Nga và Ukraine.

Loại dầu Tháng 02/2026 (Tấn) Biến động so với tháng 1 Dầu cọ 847.689 Tăng 11% Dầu đậu tương 299.046 Tăng 7% Dầu hướng dương 145.308 Giảm 45% Tổng cộng 1.320.000 Giảm 2%

Hiện nay, Ấn Độ duy trì việc nhập khẩu dầu cọ chủ yếu từ Indonesia và Malaysia. Đối với dầu đậu tương và dầu hướng dương, nguồn cung chính đến từ Argentina, Brazil, Nga và Ukraine. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển tăng, các nhà nhập khẩu Ấn Độ đang ưu tiên các đơn hàng giao nhanh để đảm bảo an ninh nguồn cung trong nước.