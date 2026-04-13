Ấn Độ tăng thuế xuất khẩu dầu diesel lên 55,5 rupee/lít để ổn định nguồn cung Bộ Tài chính Ấn Độ nâng thuế xuất khẩu dầu diesel lên 55,5 rupee/lít và nhiên liệu bay lên 42 rupee/lít nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước từ ngày 11/07.

Bộ Tài chính Ấn Độ ngày 11/07 chính thức thông báo nâng mức thuế xuất khẩu đối với dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Quyết định này nhằm ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở mức cao và các tuyến vận tải biển quan trọng bị gián đoạn.

Điều chỉnh mạnh thuế suất xuất khẩu nhiên liệu

Cụ thể, Chính phủ Ấn Độ đã nâng thuế xuất khẩu dầu diesel từ mức 21,5 rupee/lít lên 55,5 rupee/lít. Thuế xuất khẩu đối với nhiên liệu tuabin hàng không (ATF) cũng được điều chỉnh tăng từ 29,5 rupee/lít lên mức 42 rupee/lít. Các quy định mới này có hiệu lực ngay lập tức.

Động thái siết chặt xuất khẩu diễn ra sau khi nước này vừa cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel ở mức 10 rupee (khoảng 0,11 USD) vào tháng trước. Việc tăng thuế xuất khẩu được xem là công cụ để giữ lại lượng nhiên liệu cần thiết tại thị trường trong nước thay vì đưa ra thị trường quốc tế để hưởng chênh lệch giá.

Kiểm soát giá nhiên liệu bay nội địa

Bên cạnh việc tăng thuế xuất khẩu, Ấn Độ cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát giá vé máy bay thông qua việc giới hạn mức tăng giá nhiên liệu tuabin hàng không cho các hãng bay nội địa. Theo đó, mức tăng hàng tháng đối với loại nhiên liệu này sẽ bị khống chế tối đa ở ngưỡng 25% cho đến tháng 04/2026.

Biện pháp này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng không khi chi phí nhiên liệu thường chiếm tới 40% tổng chi phí vận hành của một hãng bay. Việc ổn định giá nhiên liệu sẽ trực tiếp hỗ trợ khả năng duy trì hoạt động và giá vé cho hành khách trong nước.

Áp lực từ thị trường năng lượng toàn cầu

Quyết định điều chỉnh chính sách của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô toàn cầu đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Sự gián đoạn dòng chảy dầu qua Eo biển Hormuz do các xung đột liên quan đến Iran đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung thô. Đáng chú ý, tuyến đường vận tải này cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ.

Hiện nay, Ấn Độ giữ vị thế là quốc gia nằm trong nhóm 5 nước có công suất lọc dầu lớn nhất thế giới, đồng thời là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu. Sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung ngoại biên khiến nền kinh tế nước này trở nên nhạy cảm trước các biến động địa chính trị, buộc Chính phủ phải liên tục điều chỉnh các rào cản thuế quan để bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.