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Ấn Độ trở thành nước nhập siêu thép khi lượng hàng từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 4

Kim Ngân03/06/2026 16:34

Nhập khẩu thép từ Trung Quốc vào Ấn Độ đạt 232.000 tấn trong tháng 4, mức cao nhất trong hai năm qua, tạo áp lực giảm giá từ 11 đến 37 USD mỗi tấn lên thị trường nội địa.

Số liệu sơ bộ từ chính phủ Ấn Độ cho thấy quốc gia này đã chính thức trở thành nước nhập siêu thép trong tháng 4, đảo ngược hoàn toàn cục diện so với các tháng trước đó. Nguyên nhân chính đến từ việc sản lượng thép thành phẩm từ Trung Quốc đổ vào thị trường này tăng hơn gấp đôi, chạm mức cao nhất trong ít nhất hai năm qua.

Làn sóng thép giá rẻ chiếm lĩnh thị trường

Trong tháng 4, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 232.000 tấn thép thành phẩm sang Ấn Độ, trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho quốc gia sản xuất thép thô thứ hai thế giới. Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra ngay cả khi Ấn Độ đã áp thuế nhập khẩu đối với một số chủng loại thép từ tháng 12 năm ngoái với thời hạn ba năm nhằm bảo hộ sản xuất nội địa.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu bao gồm thép cuộn cán nóng (HRC) và các sản phẩm thép không gỉ. Trong khi thép HRC thuộc diện chịu thuế, các sản phẩm thép không gỉ hiện vẫn được miễn áp dụng các biện pháp này, tạo kẽ hở cho hàng giá rẻ thâm nhập sâu hơn.

Nhà máy sản xuất thép tại Ấn Độ đang đối mặt với áp lực cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ

Chênh lệch giá và thách thức với doanh nghiệp nội địa

Lãnh đạo các doanh nghiệp thép lớn tại Ấn Độ bày tỏ lo ngại về khả năng cạnh tranh khi thép Trung Quốc có lợi thế tuyệt đối về giá. Cụ thể, mỗi tấn thép cán nóng từ Trung Quốc hiện rẻ hơn từ 11 USD đến 37 USD so với giá sản xuất nội địa.

Ông Tarun Khulbe, Giám đốc điều hành của Jindal Stainless, nhấn mạnh rằng lượng thép không gỉ giá rẻ đang tạo ra thách thức cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, một phần lượng thép HRC tràn vào Ấn Độ được xác định là những lô hàng bị ùn ứ, không thể cập cảng tại khu vực Trung Đông do ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị liên quan đến Iran.

Bảng thống kê thị trường thép Ấn Độ tháng 4

Chỉ sốGiá trị / Tỷ lệ
Lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc232.000 tấn
Tiêu thụ thép thành phẩm nội địa13.000.000 tấn
Tăng trưởng tiêu thụ so với cùng kỳ8,2%
Mức chênh lệch giá thép Trung Quốc rẻ hơn11 - 37 USD/tấn

Nhu cầu nội địa vẫn duy trì đà tăng trưởng

Mặc dù chịu áp lực từ hàng nhập khẩu, nhu cầu thép tại Ấn Độ vẫn đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các ngành cơ sở hạ tầng và sản xuất ô tô trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh.

Tổng tiêu thụ thép thành phẩm trong tháng 4 đạt 13 triệu tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo công ty tư vấn hàng hóa BigMint, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong tháng 5, báo hiệu một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt cho các nhà sản xuất thép nội địa Ấn Độ trong thời gian tới.

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              Ấn Độ trở thành nước nhập siêu thép khi lượng hàng từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 4
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