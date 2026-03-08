Án phạt 12 tháng của CAS với 7 cầu thủ Malaysia: Chuyên gia luật nghi ngờ tính nhất quán Chuyên gia Zhafri Aminurashid cho rằng lệnh cấm thi đấu 12 tháng dành cho nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia là quá nặng tay so với các tiền lệ pháp lý của FIFA.

Phán quyết cấm thi đấu 12 tháng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang gây ra những tranh luận gay gắt trong giới chuyên môn. Chuyên gia tư vấn luật thể thao Zhafri Aminurashid nhận định bản án này thiếu tính nhất quán và có phần cực đoan khi đặt lên bàn cân so sánh với các tiền lệ pháp lý quốc tế.

Sự bất thường trong khung hình phạt của CAS

Theo phân tích của ông Zhafri Aminurashid, trong các vụ việc tương tự trước đây, nếu sai phạm được xác định bắt nguồn từ lỗi hành chính của liên đoàn bóng đá chủ quản, các cầu thủ thường nhận án phạt nhẹ hơn. Việc CAS duy trì lệnh cấm thi đấu dài hạn đối với cá nhân cầu thủ thay vì chỉ tập trung vào tư cách thi đấu của đội tuyển là một quyết định gây ngạc nhiên.

"Sau khi CAS đưa ra quyết định cuối cùng, tôi đã xem xét lại các phán quyết trước đây liên quan đến việc sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình đăng ký quốc tịch. Các phán quyết thường tập trung vào việc hạn chế tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia hơn là đình chỉ thi đấu dài hạn đối với cầu thủ", ông Zhafri chia sẻ.

Chuyên gia Zhafri Aminurashid cho rằng CAS đã nặng tay.

Tác động từ lệnh cấm của FIFA

Đáng chú ý, bản án 12 tháng hiện tại thực tế đã là một sự nương tay từ CAS. Trước đó, FIFA từng đưa ra lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá đối với nhóm 7 cầu thủ này. Mặc dù hình phạt cá nhân được giảm nhẹ, nhưng các án phạt dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn được giữ nguyên, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sai phạm trong khâu đăng ký cầu thủ nhập tịch.

Tổn thất lực lượng trước trận gặp Việt Nam

Hệ quả trực tiếp của phán quyết này là đội tuyển Malaysia sẽ mất đi 7 nhân tố quan trọng trong chiến dịch vòng loại quốc tế sắp tới. Cụ thể, nhóm cầu thủ này chắc chắn không thể góp mặt trong cuộc tái đấu với ĐT Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại, FAM đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp pháp lý cuối cùng nhằm giảm nhẹ hình phạt cho các cầu thủ. Tuy nhiên, với việc CAS đã đưa ra phán quyết, cơ hội để thay đổi cục diện là rất mong manh. Điều này đặt bóng đá Malaysia vào thế khó trong việc duy trì sức mạnh đội hình cho các mục tiêu quan trọng tại đấu trường châu lục.